Энергетика
ИзвестияНовак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает республике покупать у нее нефть по цене выше мировой. С этим связано отсутствие у президентов двух стран договоренностей по поставкам сырья в республику. Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января.
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Политика
В России допустили принятие поправок в Конституцию без референдума
В России могут принять поправки в Конституцию России, предложенные главой государства Владимиром Путиным, без референдума.
Армия и оружие
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
Футбол
Пять игроков «Ливерпуля» попали в команду года УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил символическую сборную 2019 года.
Авто
Автомобили Opel подешевеют в России
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Армия и оружие
Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы
Бомбы B61 / ©thedrive Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Общество
Учительницу из Ульяновска хотят уволить за покупку нижнего белья
Происшествия
В «Москве-Сити» захватили заложника
Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Происшествия
Россиянин случайно выстрелил из ружья в дочь во время ссоры с женой
Житель села Турочак на Алтае случайно выстрелил в свою 13-летнюю дочь во время ссоры с женой, девочку госпитализировали с тяжелым ранением.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Общество
Путин начал послание Федеральному Собранию с вопросов демографии
«Сегодня в России почти 147 миллионов человек, но страна вступила в напряженный демографический период», — сказал президент.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Общество
Женщину задержали за одиночный пикет у стен Кремля
Женщина устроила одиночный пикет в Александровском саду во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает «ОВД-инфо».
Армия и оружие
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
Культура
Владимир Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Советский и российский композитор, народный артист РФ Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой.
Здоровье
Скворцова заявила о готовности больниц к всплеску рождаемости
Служба родовспоможения в России готова к всплеску рождаемости после озвученных президентом Владимиром Путиным дополнительных мер поддержки семей с детьми, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Общество
Учителям повысят доплаты за классное руководство
Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Технологии
Microsoft сегодня прекращает поддержку Windows 7
С 14 января Microsoft заканчивает бесплатную поддержку Windows 7. Эта операционная система вышла в 2009 году.
Армия и оружие
Турция мечтает приобрести российские комплексы С-500
В результате российские ЗРК отправляются в Турцию, Штаты отказываются продавать истребители, но санкции не вводят.
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет.
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Политика
Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Происшествия
Бандиты с автоматами угнали у петербургского водителя Range Rover
Около двух часов дня в среду, 15 января 2020 года, двое неизвестных человек напали на водителя автомобиля Range Rover, угрожали автоматами, вытолкнули владельца из машины и скрылись на ней.
Финансы
Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил Центробанк.
Политика
Путин призвал бороться с попытками переиначить историю
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что необходимо защитить правду о Победе.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.