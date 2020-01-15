Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает республике покупать у нее нефть по цене выше мировой. С этим связано отсутствие у президентов двух стран договоренностей по поставкам сырья в республику. Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января.
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Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

ТАСС06:45

Эксперт оценил ситуацию с поставками нефти из России в Белоруссию

RT на русском06:27

Новак попросил не фантазировать о транзите нефти через Белоруссию

РБК07:21

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

Известия06:45

Новак: Россия не получала заявки от Белоруссии на поставку нефти

РЕН ТВ07:00

Минэнерго не получило новых заявок на поставки нефти в Белоруссию

Rambler News Service06:17

Новак дал оценку ситуации с транзитом российской нефти через Белоруссию

Красная весна07:19
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