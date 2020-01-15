Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает республике покупать у нее нефть по цене выше мировой. С этим связано отсутствие у президентов двух стран договоренностей по поставкам сырья в республику. Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января.
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с чего всё началось

Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

Минэнерго РФ не вмешивается в переговоры компаний России и Белоруссии по поставкам нефти в республику. В настоящее время заявки на поставку поступили только от "Русснефти", от других компаний заявок нет. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС06:45

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Батька без российской нефти: заявок на поставки в Белоруссию не поступило

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Минэнерго не получило новых заявок на поставки нефти в Белоруссию

Rambler News Service06:17

Новак: Россия не получала заявки от Белоруссии на поставку нефти

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Новак: заявок от российских компаний на поставку нефти в Белоруссию пока нет

ТАСС06:45

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

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Новак дал оценку ситуации с транзитом российской нефти через Белоруссию

Красная весна07:19
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Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
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