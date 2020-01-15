Энергетика
ИзвестияНовак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает республике покупать у нее нефть по цене выше мировой. С этим связано отсутствие у президентов двух стран договоренностей по поставкам сырья в республику. Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января.
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с чего всё началось
Минэнерго РФ не вмешивается в переговоры компаний России и Белоруссии по поставкам нефти в республику. В настоящее время заявки на поставку поступили только от "Русснефти", от других компаний заявок нет. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.ТАСС06:45
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