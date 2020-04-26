Энергетика

Народные новостиНародные новостиНовак сообщил об ожидании спроса на нефть в России

Министерство энергетики России ожидает повышения спроса на нефть в стране, заявил представитель Минэнерго РФ Александр Новак. Министр также добавил, что произойдет "коллапс", если хранилища нефти будут полными, сообщает ТАСС.
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Александр Новак спрогнозировал рост спроса на нефть во II полугодии

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Российский министр увидел угрозу коллапса в заполненных нефтяных хранилищах

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Новак ожидает восстановление спроса на нефть во второй половине года

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Новак дал прогноз по спросу на нефть

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Минэнерго ожидает восстановления спроса на нефть

News.ruвчера в 07:30

«Полные хранилища грозят коллапсом»: Новак заявил о скором росте спроса на нефть

Комсомольская правдавчера в 07:47

В Минэнерго ожидают постепенное восстановление спроса на нефть во втором полугодии

ТАССвчера в 07:22
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