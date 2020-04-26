Министерство энергетики России ожидает повышения спроса на нефть в стране, заявил представитель Минэнерго РФ Александр Новак. Министр также добавил, что произойдет "коллапс", если хранилища нефти будут полными, сообщает ТАСС.

Новак сообщил об ожидании спроса на нефть в России

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