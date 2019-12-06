Энергетика
Daily StormНовак спрогнозировал цены на топливо в России
«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:09, Ашберн
Политика
Le Monde: переписку Макрона взломала русская разведка
Как утверждает издание, технические доказательства причастности APT28 и Sandworm к взлому переписки Макрона удалось получить при сопоставлении данных расследования специалистов Google, а также американской компании по сетевой безопасности FireEye, которая «провела последние годы, анализируя «боевые порядки» российского государства в киберпространстве».
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
Политика
Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву
Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Биатлон
Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Энергетика
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу
Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел в пятницу из Мексики на Кубу.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Космос
НАСА отправит к Луне женские манекены
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
«Прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк хоть и медленно, но идёт на поправку.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Армия и оружие
Военных Турции впечатлили реальные возможности С-400
Испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 превзошли самые смелые ожидания турецких военных, заявил информированный источник "Газеты.ру".
Происшествия
Появилось видео обысков по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
В Сети появилось видео с места обысков по делу об убийстве начальника ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира опубликовал журнал Forbes. Первое место заняла 29-летняя певица Тейлор Свифт.
Общество
Четверо российских детей вернулись из Сирии домой
Четверо российских детей вернулись из Сирии в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Энергетика
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
Спорт