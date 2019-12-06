Энергетика
Daily StormНовак спрогнозировал цены на топливо в России
«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Футбол
Зенит — Динамо 3:0 (Перерыв)
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»
В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Биатлон
IBU пока не рассматривает вариант отмены этапа Кубка мира во Франции
Международный союз биатлонистов (IBU) в настоящее время не рассматривает вариант переноса или отмены третьего этапа Кубка мира, который должен пройти во французском Анси.
Общество
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Энергетика
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина приняла участие в программе, посвященной Пугачевой
Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.
Общество
Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики
Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Общество
У россиян появится новый способ продажи квартир
У россиян может появиться реальная возможность продавать квартиры на сайте госзакупок. В частности при сделках по покупке жилья для сирот.
Хоккей
Никита Задоров провёл силовой приём и травмировал соперника
Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Итак, российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс» Еспери Котканиеми.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Гаджеты
AMD может вывести на рынок 5-нанометровые решения в 2021 году
Как ожидается, в начале 2021 года в продажу поступят первые 5-нанометровые продукты «красной» команды.
Энергетика
Цена на газ взлетит в части Европы из-за Украины
В докладе аналитиков отмечается, что европейские страны хорошо подготовились к зиме-2020, так что перебоев с отоплением в северной и центральной части ЕС не ожидается.
Технологии
Sony придумала, как играть на PlayStation 5 вне дома
Вне дома пользователь сможет играть с таким контроллером в мини-игры, как с портативной приставкой.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Политика
Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев
Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.
Общество
Обманутым дольщикам в России впервые выплатили компенсации
Прием заявлений на компенсации ДОМ.РФ с 3 декабря начал принимать заявления от дольщиков тех долгостроев, по которым на наблюдательном совете фонда было решено выплатить возмещение за квартиры, а не достраивать дома.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Происшествия
Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек
Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
Гаджеты
Xiaomi с процессором Snapdragon 865 представит и Redmi K30 Pro
Позднее стало известно, что первым смартфоном китайской компании с новым процессором станет Xiaomi Mi 10, а также оказалось, что такой чип установят и в новом Redmi K30 Pro.
Политика
Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Единоборства
Дана Уайт: В марте мы подпишем контракт с Мейвезером
Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что они с Флойдом Мейвезером-младшим пришли к устной договоренности о продолжении спортивной карьеры Флойда.
Происшествия
Киевлянин на свидании показал женщине труп пенсионерки
Молодые люди какое-то время переписывались в сети, а потому мужчина пригласил собеседницу на свидание.