Энергетика

Daily StormDaily StormНовак спрогнозировал цены на топливо в России

«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать150

Подробнее о событии

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ruвчера в 18:15

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°вчера в 17:34

Новак спрогнозировал цены на российское топливо

Lenta.ruвчера в 17:06

Минэнерго: цены на топливо в России растут ниже темпов инфляции

Московский Комсомолецвчера в 17:15

Новак рассказал о цене на топливо в России

ТАССвчера в 16:26

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 16:01

Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

ПРАЙМвчера в 16:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Футбол

Зенит — Динамо 3:0 (Перерыв)

Lenta.ru 10:32
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Известия 11:52
Биатлон

IBU пока не рассматривает вариант отмены этапа Кубка мира во Франции

Международный союз биатлонистов (IBU) в настоящее время не рассматривает вариант переноса или отмены третьего этапа Кубка мира, который должен пройти во французском Анси.
ТАСС Спорт 12:09
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Энергетика

В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
RT на русском 11:24
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:15
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru 11:08
Шоу-бизнес

Светлана Дружинина приняла участие в программе, посвященной Пугачевой

Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.
Bimru.ru 04:07
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
REGNUM 01:52
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Общество

У россиян появится новый способ продажи квартир

У россиян может появиться реальная возможность продавать квартиры на сайте госзакупок. В частности при сделках по покупке жилья для сирот.
Пятый канал вчера в 23:29
Хоккей

Никита Задоров провёл силовой приём и травмировал соперника

Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Итак, российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс» Еспери Котканиеми.
Чемпионат 05:30
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Вести.Ru 11:40
Армия и оружие

Украинские силовики отметили День ВСУ, обстреляв село в Донбассе

Украина.ру 11:59
Гаджеты

AMD может вывести на рынок 5-нанометровые решения в 2021 году

Как ожидается, в начале 2021 года в продажу поступят первые 5-нанометровые продукты «красной» команды.
Игромания.ру вчера в 15:37
Энергетика

Цена на газ взлетит в части Европы из-за Украины

В докладе аналитиков отмечается, что европейские страны хорошо подготовились к зиме-2020, так что перебоев с отоплением в северной и центральной части ЕС не ожидается.
Утро.ru 04:59
Технологии

Sony придумала, как играть на PlayStation 5 вне дома

Вне дома пользователь сможет играть с таким контроллером в мини-игры, как с портативной приставкой.
iXBT.com 06:39
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Политика

Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев

Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.
РБК 08:20
Общество

Обманутым дольщикам в России впервые выплатили компенсации

Прием заявлений на компенсации ДОМ.РФ с 3 декабря начал принимать заявления от дольщиков тех долгостроев, по которым на наблюдательном совете фонда было решено выплатить возмещение за квартиры, а не достраивать дома.
ТАСС 11:05
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Известия 10:40
Происшествия

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
РИА Новости 09:47
Гаджеты

Xiaomi с процессором Snapdragon 865 представит и Redmi K30 Pro

Позднее стало известно, что первым смартфоном китайской компании с новым процессором станет Xiaomi Mi 10, а также оказалось, что такой чип установят и в новом Redmi K30 Pro.
Astera вчера в 16:44
Политика

Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России

«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.
РБК 11:35
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Единоборства

Дана Уайт: В марте мы подпишем контракт с Мейвезером

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что они с Флойдом Мейвезером-младшим пришли к устной договоренности о продолжении спортивной карьеры Флойда.
Allboxing.ru 02:08
Происшествия

Киевлянин на свидании показал женщине труп пенсионерки

Молодые люди какое-то время переписывались в сети, а потому мужчина пригласил собеседницу на свидание.
Вечерний курьер 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное