Энергетика
Daily StormНовак спрогнозировал цены на топливо в России
«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
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Иран развернул в Сирии свои новейшие средства ПВО
Иран развернул на территории Сирии свои собственные средства противовоздушной обороны.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
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США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
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СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Кино
Федор Добронравов опроверг слухи о новом сезоне «Сватов»
Актер Федор Добронравов прокомментировал слухи, а также намекнул на дату выхода нового сезона.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Общество
ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
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Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки
Судя по фотографиям, салон кроссовера для российского рынка отличается от версии, которая уже продается в Индии: приборная панель установлена обособленно от экрана мультимедийной системы.
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Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Футбол
«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020.
Гаджеты
В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM
В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
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Huawei представила смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G
Хоккей
Главный тренер «Лос-Анджелеса»: «Ситуация с Ковальчуком сложная»
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию с нападающим Ильей Ковальчуком.
Политика
Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористами
Глава американского государства Дональд Трамп решил пока не признавать орудующие в соседней Мексике наркокартели террористическими организациями.
Гаджеты
«Умный» 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
«Умный» 75-дюймовый телевизор китайской марки Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое спустя год после официального запуска линейки.
Политика
Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе
Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Политика
Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией
Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
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