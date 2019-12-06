Энергетика
Daily StormНовак спрогнозировал цены на топливо в России
«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
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Энергетика
ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки
Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года.
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Президент России Владимир Путин заверил немецких бизнесменов, что РФ и далее не будет использовать рычаги для давления на партнеров, несмотря на политическую ситуацию.
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Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
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Администрация Екатеринбурга добивается возвращения земельного участка на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, чтобы в перспективе достроить станцию метро «Бажовская».