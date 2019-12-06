Энергетика

Daily StormDaily StormНовак спрогнозировал цены на топливо в России

«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
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