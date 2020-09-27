Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 10% по итогам года

В начале сентября Новак допустил, что спрос на нефть может выйти на докризисный уровень уже к следующему году. Тогда министр отмечал, это будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики и снятия ограничительных мер из-за пандемии.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке

Министерство энергетики России считает, что восстановление энергетической отрасли в мире не будет быстрым, а выход этого рынка на докризисный уровень займет много времени. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече министров энергетики G20.
ТАССвчера в 10:04
Подробнее о событии
РБК

Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 10% по итогам года

РБКвчера в 12:29
Российская газета

Новак: Россия делает все, чтобы спасти мировую экономику и энергетику

Российская газетавчера в 12:01
Rambler News Service

Новак призвал не ожидать быстрого восстановления спроса на нефть в мире

Rambler News Serviceвчера в 10:00
ПРАЙМ

Новак: Россия делает все, чтобы не допустить коллапса энергорынка

ПРАЙМвчера в 10:21
ТАСС

Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке

ТАССвчера в 10:04
Коммерсантъ

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Коммерсантъвчера в 11:20
RT на русском

Новак дал прогноз по восстановлению энергетической отрасли в мире

RT на русскомвчера в 10:47

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия
РИА Новости20:02
100

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
717

США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

В информагентстве The Washington Post, сославшись на документы американского Министерства торговли, заявили, что Соединенные Штаты решили ввести ограничения против компании SMIC из КНР, производящей полупроводники.
Discover24вчера в 03:11
84

В Саратовской области автомобиль врезался в лося, погиб один человек

Легковой автомобиль на трассе в Саратовской области врезался в лося и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости23:52
5

«Русофильство - это национальная судьба»: в Болгарии призывают дружить и с Россией, и с США

Болгария, находящаяся на перекрестке между Востоком и Западом, сможет воспользоваться своим стратегически важным расположением, и стать страной, которую уважают даже сильные, страной, которой не командуют - подводит итог издание.
Военное обозрение01:32
1

Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
1,1K