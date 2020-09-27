Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 10% по итогам года
В начале сентября Новак допустил, что спрос на нефть может выйти на докризисный уровень уже к следующему году. Тогда министр отмечал, это будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики и снятия ограничительных мер из-за пандемии.В источнике
С чего всё началось
Новак заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке
Министерство энергетики России считает, что восстановление энергетической отрасли в мире не будет быстрым, а выход этого рынка на докризисный уровень займет много времени. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на встрече министров энергетики G20.
ТАССвчера в 10:04
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Новак призвал не ожидать быстрого восстановления спроса на нефть в мире
Rambler News Serviceвчера в 10:00