Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.

с чего всё началось

Александр Новак спрогнозировал срок стабилизации мирового нефтяного рынка. По оценкам министра энергетики, цены придут в норму к концу года, передает его слова "Газета.ру".

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