Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВНовак спрогнозировал срок стабилизации цен на нефть

Александр Новак спрогнозировал срок стабилизации мирового нефтяного рынка. По оценкам министра энергетики, цены придут в норму к концу года, передает его слова "Газета.ру".
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с чего всё началось

Новак оценил перспективы восстановления спроса на углеводороды после пандемии

Министр энергетики Александр Новак в интервью "Газете.Ru" рассказал об ожидаемом эффекте от новой сделки ОПЕК+, объяснил, как будет решена проблема должников по платежам за электроэнергию, и оценил перспективы роста цен на бензин в России.
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РЕН ТВ01:02

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Известия00:35
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О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
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