Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВНовак спрогнозировал срок стабилизации цен на нефть

Александр Новак спрогнозировал срок стабилизации мирового нефтяного рынка. По оценкам министра энергетики, цены придут в норму к концу года, передает его слова "Газета.ру".
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