Энергетика
Деловое.ТВНовак спрогнозировал срок стабилизации цен на нефть
Александр Новак спрогнозировал срок стабилизации мирового нефтяного рынка. По оценкам министра энергетики, цены придут в норму к концу года, передает его слова "Газета.ру".
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Кино
Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда 04:27
Гаджеты
Опубликованы возможные характеристики видеокарт NVIDIA на базе Ampere
Согласно слайду, флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti на базе чипа Ampere выйдет в четвёртом квартале этого года.
3DNews 15:02
Происшествия
Вертолёт НАТО упал в море у греческого острова Кефалония
Канадский вертолёт упал в море у греческого острова Кефалония.
RT на русском 15:02
Общество
Жизнь России после коронавируса предсказал футуролог Медведев
Идеолог трансгуманистического движения и футуролог Данила Медведев высказал свое мнение о том, как изменится жизнь в России после окончания эпидемии.
Live24 13:45
Общество
Смольный утвердил выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Пособия получат неработающие жители Петербурга старше 65 лет. Выплаты будут проведены после окончания режима самоизоляции.
Peterburg2.ru вчера в 14:29
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Здоровье
Минздрав РФ ожидает перелом ситуации с коронавирусом в ближайшие дни
Распространение коронавируса еще не вышло на плато, ожидается, что ситуация переломится в ближайшие дни, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
ФАН 07:42
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Кино
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск вчера в 04:04
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Общество
Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 миллионов человек
Порядка 1,5-2 млн человек в Москве ушли на вынужденный простой из-за ограничительных мер, заявил в эфире «Коммерсантъ ФМ» заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московский Комсомолец 12:28
Кино
Триквел фильма «Иллюзия обмана» увидит свет
Скорее всего, в новой части фильма примет участие тот же актёрский состав: Морган Фримен, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Джесси Айзенберг.
Ревизор.ру 11:29
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:48
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 08:54
Здоровье
Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа
Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа.
Москва 24 11:07
Общество
Беглов ввёл в Петербурге масочный режим
Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.
REGNUM 14:04
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России
В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
Политика
Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны
Газета.Ru 14:23
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Lenta.ru 14:13
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ 10:19
Здоровье
86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
Авто
Lincoln отказался от выпуска электромобиля на базе Rivian
Lincoln, как сообщается, сообщил дилерам о своем решении отменить выпуск электрокара в понедельник, 28 апреля, сославшись на «текущую ситуацию».
SpeedMe 00:55
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Часть компаний перешли на дистанционный формат работы. Многие люди столкнулись с сокращением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.
Экономика сегодня 12:11
Здоровье
Не лечиться бессимптомным носителям коронавируса рекомендует Минздрав
Министерство здравоохранения России уверено, что людям, у которых COVID-19 протекает без симптомов, лечиться не нужно, сообщается в сообществе «СтопКоронавирус.РФ» в соцсети «ВКонтакте».
Live24 07:57