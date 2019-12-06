Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Новака упрекнули в ложном понимании стабильности цен на топливо

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Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ruвчера в 18:15

Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

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Новак спрогнозировал цены на российское топливо

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ТАССвчера в 16:26

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

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Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°вчера в 17:34
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
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В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
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Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
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Медведев оценил развитие страны в 2019 году

"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам.
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Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
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Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.
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Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
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Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
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Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
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Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
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Федор Добронравов, который является исполнителем главной роли в сериале «Сваты», поделился информацией относительно съемок седьмого сезона.
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Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
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В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки

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В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
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Армия и оружие

Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
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В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
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Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
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Ancestors: The Humankind Odyssey вышла на консолях

Private Division и Panache Digital Games объявили о релизе симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey на Xbox One и PS4.
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Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
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В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Тот самый концерт», на мероприятии присутствовала главная героиня картины Алла Пугачева.
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Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
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Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма

В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
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