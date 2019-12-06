Энергетика
Газета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции
ПРАЙМ05 декабря в 16:15
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:10, Ашберн
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