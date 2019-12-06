Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ruвчера в 18:15

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°вчера в 17:34

Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

ПРАЙМвчера в 16:15

Новак спрогнозировал цены на российское топливо

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Новак рассказал о цене на топливо в России

ТАССвчера в 16:26

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 16:01

Минэнерго: цены на топливо в России растут ниже темпов инфляции

Московский Комсомолецвчера в 17:15
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Общество

Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

РИА Новости 02:56
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Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

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В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери

Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:23
Общество

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Lenta.ru 01:50
Фигурное катание

Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.
Кривое-зеркало.ру 03 декабря в 21:57
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«Зенит» примет «Динамо» в 19-м туре премьер-лиги

Зенит сыграет дома с Динамо в матче 19-го тура премьер-лиги. После 18 туров Зенит набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
Советский спорт 02:47
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru вчера в 04:48
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 08:40
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor 02:59
Кино

1 января Москву ждет вселенский потоп

Комсомольская правда вчера в 20:06
Политика

Медведев предупредил о последствиях протестов

Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Мой Брянск вчера в 06:57
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Кино

IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года

Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Известия вчера в 21:25
Происшествия

Врачи спасли женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа

В Испании врачи спасли британку, сердце которой остановилось на 6,5 часа. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 16:08
Футбол

«Ювентус» и «Милан» хотят подписать экс-футболиста «Зенита»

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес, известный в чемпионате России по выступлениям за петербургский "Зенит", может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Согласно информации издания Calciomercato, заинтересованность в услугах 25-летнего аргентинского футболиста проявляют два клуба.
Евро-футбол.ру 01:19
Экономика

Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно

Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Происшествия

Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова

Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 03:08
Гаджеты

Проклятие новых MacBook Pro настигло и новую 16-дюймовую модель

Похоже, у Apple снова не получилось создать новый MacBook Pro так, чтобы в Сети в первое время не появилось множество жалоб.
iXBT.com 03:16
Политика

Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него.
РБК вчера в 07:03
Политика

Медведев пошутил про Гарика Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про поход юмориста Гарика Харламова на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос коллеги шоумена Тимура Батрутдинова.
Народные новости вчера в 06:28
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Московский Комсомолец 03:47
Политика

«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию

"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
РИА Новости вчера в 07:46
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кривое-зеркало.ру вчера в 18:28
Гаджеты

AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000

В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
3DNews 02:29
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным действующим лицом прошедших 6 декабря матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 04 декабря в 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
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