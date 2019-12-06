Энергетика
Газета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери
Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей
Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Фигурное катание
Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.
Футбол
«Зенит» примет «Динамо» в 19-м туре премьер-лиги
Зенит сыграет дома с Динамо в матче 19-го тура премьер-лиги. После 18 туров Зенит набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Кино
1 января Москву ждет вселенский потоп
Политика
Медведев предупредил о последствиях протестов
Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Происшествия
Врачи спасли женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа
В Испании врачи спасли британку, сердце которой остановилось на 6,5 часа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Ювентус» и «Милан» хотят подписать экс-футболиста «Зенита»
Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес, известный в чемпионате России по выступлениям за петербургский "Зенит", может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Согласно информации издания Calciomercato, заинтересованность в услугах 25-летнего аргентинского футболиста проявляют два клуба.
Экономика
Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно
Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Происшествия
Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова
Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Гаджеты
Проклятие новых MacBook Pro настигло и новую 16-дюймовую модель
Похоже, у Apple снова не получилось создать новый MacBook Pro так, чтобы в Сети в первое время не появилось множество жалоб.
Политика
Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него.
Политика
Медведев пошутил про Гарика Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про поход юмориста Гарика Харламова на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос коллеги шоумена Тимура Батрутдинова.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Политика
«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию
"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
Политика
Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Гаджеты
AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000
В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным действующим лицом прошедших 6 декабря матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.