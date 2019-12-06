Энергетика
Газета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправится к МКС
Общество
Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ
Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Общество
Студенту-блогеру Жукову дали три года условно
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Для появления на публике актриса выбрала черную юбку с завышенной талией и прозрачную белую блузку с объемными рукавами.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Политика
Путин прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Ранее в австрийском концерне OMV сообщили о возобновлении работ по прокладке «Северного потока — 2».
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Политика
Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе
По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.
Политика
Кадырова заподозрили в причастности к убийству соратника Басаева
Авторы статьи отмечают, что Хангошвили, который считается соратником лидера боевиков Шамиля Басаева, погиб в берлинском Тиргартене 23 августа — в день рождения Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни.
Здоровье
В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра
В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Общество
В Совфеде решили создать общую систему оплаты труда учителей
В Совфеде считают необходимым создать общую для всех регионов систему оплаты труда школьных учителей.
Происшествия
В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину
В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Политика
В Кремле не стали комментировать идею Зеленского о «страже» в Донбассе
В Кремле «не считают возможным» комментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» в Донбассе.
Фигурное катание
Трусова упала с тройного акселя на тренировке в финале Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова попробовала исполнить тройной аксель на тренировке короткой программы перед стартом финала Гран-при в Турине.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Происшествия
СК предъявил обвинение по делу об утечке данных сотрудников РЖД
Следственные органы предъявили обвинение жителю Краснодарского края 1993 года рождения по делу об утечке личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД).
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Общество
Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре
Как отмечал Вильфанд, в России ожидается «розовая зима», а в декабре температура будет на 40% выше нормы с неравномерными, «пятнистыми» осадками.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Общество
ГИБДД поменяет теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче на права увеличится.
Футбол
Кремль прокомментировал поведение футбольных фанатов
Вполне естественно, что правоохранительные органы вмешиваются и пресекают правонарушения, которые совершают футбольные фанаты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.