Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Новак спрогнозировал цены на российское топливо

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Life.ru05 декабря в 18:15

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°05 декабря в 17:34

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News.ruвчера в 10:16

Новак рассказал о цене на топливо в России

ТАСС05 декабря в 16:26

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Service05 декабря в 16:01

Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

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