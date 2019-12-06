Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Новака упрекнули в ложном понимании стабильности цен на топливо

News.ruвчера в 10:16

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ru05 декабря в 18:15

Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

ПРАЙМ05 декабря в 16:15

Новак спрогнозировал цены на российское топливо

Lenta.ru05 декабря в 17:06

Новак рассказал о цене на топливо в России

ТАСС05 декабря в 16:26

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Service05 декабря в 16:01

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°05 декабря в 17:34
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:10, Ашберн
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Брат Алексея Булдакова осудил актера за исключение сына из завещания

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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
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В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Наука

В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет

Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
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Рудковская обвинила Плющенко в расточительстве

Фигурист уже задумывается о старости Недавно Яна Рудковская упрекнула своего супруга Евгения Плющенко в расточительстве.
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Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости вчера в 14:43
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Воинскую часть Шамсутдинова в Забайкалье расформируют

До конца года будет расформирована воинская часть, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Русская Планета 04 декабря в 06:40
Общество

В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
РИА Новости 04:03
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
Политика

Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи с официальным изитом, передает БелТА.
Газета.Ru 04:34
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Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены

Газета.Ru вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

RT на русском вчера в 09:56
Музыка

Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в мире и в России

News.ru 04 декабря в 11:01
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Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor вчера в 02:59
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Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане

Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
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Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.
Газета.Ru 05 декабря в 08:10
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Армия ДНР передала Украине тело спецназовца «Альфы»

Представители Народной милиции ДНР передали Украине тело подполковника «Альфы» СБУ Дмитрия Каплунова.
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Сёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

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Lenta.ru вчера в 19:43
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В результате массового ДТП под Владимиром погибли три человека

В результате ДТП до приезда бригады скорой помощи погибли водители автомобилей Lexus, Nissan и ВАЗ. Водитель автомобиля УАЗ не пострадал.
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
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Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
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