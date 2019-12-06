Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Новака упрекнули в ложном понимании стабильности цен на топливо

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Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
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Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
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Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru 02:39
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Число погибших при пожаре в колледже Одессы выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до четырех, сообщается на сайте Государственной службы Украины по ЧС.
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Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
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Известная телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала, как оформила праздничную елку в этом году.
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Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
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Лавров назвал слухами сообщения о российских наемниках в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами публикации о том, что на территории Ливии присутствуют российские наемники, передает «РИА Новости».
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Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС.
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Биатлон

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Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" будет запущена к Международной космической станции в пятницу в 12:34 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.
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Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

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Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
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Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

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Кино

Венсан Кассель привез в Москву новый фильм

Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Газета Metro вчера в 05:32
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Российские С-400 превзошли ожидания турок

Завершились испытания зенитно-ракетных комплексов С-400 турецкими силами ПВО. Как из ситуации выйдет НАТО, осталось под вопросом.
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Летевший из Москвы в Ереван лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону

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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток

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Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандского саммита»

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украине пройдет 9 декабря в Париже.
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