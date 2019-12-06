Энергетика
Газета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Политика
Песков отреагировал на вынесенный Жукову приговор
В Кремле видели разные дискуссии и точки зрения в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Общество
В Москве скончался отравившийся «Кротом» математик
Известный математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря 2019 года в Москве.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Политика
Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины
Общество
Повысит зарплату в регионах: общая система оплаты учителей
Как сообщало ИА REGNUM, в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре считают, что в России надо создать общую систему оплаты труда учителей.
Армия и оружие
Минобороны России испытало спутник-инспектор
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит административное здание
В центре Екатеринбурга тушат пожар в здании на улице Радищева, 60. Горит третий этаж, сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Политика
Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе
Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
Политика
В Турции объяснили покупку российских С-400
Политика
Медведев объяснил, зачем в России подняли пенсионный возраст
Медведеву задали вопрос о самом сложном решении в его работе. Он ответил, что это было конечно же повышение пенсионного возраста.
Общество
Названы самые популярные в России породы собак
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Для появления на публике актриса выбрала черную юбку с завышенной талией и прозрачную белую блузку с объемными рукавами.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Поклонники видели Анну не раз в компании Лазарева.
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Происшествия
В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ
Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Общество
Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.