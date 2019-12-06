Энергетика
Газета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Футбол
Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» судья встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал бой против Кокляева
Напомним, Емельяненко отправил в нокаут Кокляева в первом же раунде боксерского поединка.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Политика
Провокацией назвали в Совфеде украинский марш на Крым
Сообщения о подготовке марша с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией».
Футбол
«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби
Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Политика
США расширили санкции против России из-за хакеров
Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Политика
В Великобритании хотят ввести социализм
Социалистический строй намерены ввести в Великобритании лейбористы в случае прихода к власти.
Гаджеты
Продажи смартфонов с гибким дисплеем провалились в России
Globallookpress Российский рынок не оценил первый смартфон с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold. Его продажи в России провалились.
Общество
ГИБДД предупреждает о плохой дорожной обстановке в Алтайском крае
Происшествия
Браконьеры убили в Приморье амурского тигрёнка
Амурского тигрёнка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Спасского района в Приморском крае.
Гаджеты
В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM
В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
Экономика
Названы сроки выплаты пенсий в декабре
Фото Виктора Бобыря Гражданам, получающим пенсии и социальные выплаты на счета, открытые в Сбербанке России, зачисление сумм будет осуществлено в следующем порядке: получателям с фамилиями на буквы А-К пенсии будут перечислены 12 декабря, пенсионерам с фамилиями на буквы Л-Я – 20 декабря.
Здоровье
Медведев прокомментировал резонансные увольнения врачей
В России произошло несколько нашумевших историй с увольнением врачей в разных регионах и по различным причинам.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело» Макса Покровского о деградации российской нации.
Общество
Германия начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Баскетбол
«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
Гаджеты
«Умный» 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
«Умный» 75-дюймовый телевизор китайской марки Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое спустя год после официального запуска линейки.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Энергетика
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Политика
МИД России объявил болгарского дипломата персоной нон грата
МИД России объявил советника посольства Болгарии в России персоной нон грата, сообщила пресс-служба министерства.
Фигурное катание
Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
Политика
Эрдоган получил приглашение на Парад Победы
Президент Турции Реджепа Эрдогана получил приглашение на празднование 75-й годовщины Победы.