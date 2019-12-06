Энергетика
Газета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Шоу-бизнес
Лазарев откровенно признался, что не собирается жениться
Общество
Блогера Егора Жукова приговорили к условному сроку
Кунцевский суд Москвы приговорил блогера Егора Жукова к трём годам годам лишения свободы условно, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Кино
IMDb назвал десять самых популярных актеров и актрис 2019 года
Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел, возглавила топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года, который опубликовал портал IMDb.
Общество
Названы самые популярные у россиян породы собак
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.
Авто
В РФ с 1 января вырастут цены на автомобили BMW
С 1 января 2020 года компания BMW повысит цены почти на все свои модели на 2%. Причиной подорожания, в числе прочего, станет постановление Правительства РФ о повышении ставок утильсбора на новые импортные автомобили.
Экономика
На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита.
Политика
Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов
Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной.
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери
Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Происшествия
Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели
Единоборства
Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора
Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
Происшествия
Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд рублей по делу Baring Vostok
Банк «Восточный», признанный потерпевшим по делу о мошенничестве против сотрудников фонда Baring Vostok и основателя компании Майкла Калви, подал гражданский иск о возмещении ущерба, сообщает «Интерфакс».
Культура
Российскую национальную музыкальную премию «Виктория-2019» вручают в Москве
Только честная конкуренция может совершить качественный прорыв в развитии отечественной музыкальной культуры, говорит Юрий Костин - президент премии «Виктория», генеральный директор «ГПМ Радио», куда входит Авторадио.
Шоу-бизнес
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Политика
Путин счел неприемлемыми условия Киева по транзиту газа
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева являются экономически неприемлемыми.
Экономика
Группа ВИС стала первым претендентом на строительство моста через Лену
Группа ВИС Игоря Снегурова подала первую заявку на строительство моста через реку Лену в Якутии, следует из материалов закупки.
Общество
ГИБДД ужесточит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД получит право аннулировать водительские удостоверения без суда Он напомнил, что сейчас эта часть экзамена, на которой проверяется знание правил дорожного движения, а также «иных законодательных практик в сфере безопасности дорожного движения», включает около 800 вопросов.
Общество
Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму
По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
Общество
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его.
Футбол
«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.