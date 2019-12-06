Энергетика
Газета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Происшествия
Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа
Журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за участие в несанкционированном шествии 31 августа.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году
Политика
В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Экономика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов
Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО
Президент Польши не считает Россию врагом НАТО. В этом Анжей Дуда признался журналистам 4 декабря.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию
Российский актер Дмитрий Певцов снова обратился к журналисту Владимиру Познеру с предложением уехать из России.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
Происшествия
СК предъявил обвинение по делу об утечке данных сотрудников РЖД
Следственные органы предъявили обвинение жителю Краснодарского края 1993 года рождения по делу об утечке личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД).
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Политика
Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
Политика
Путин заявил о сложностях в переговорах с Украиной по транзиту газа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по транзиту газа идут сложно.
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Политика
Песков о «нормандском саммите»: Никто не ожидает никакого соглашения
Какого-либо соглашения по итогам саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 9 декабря не ожидается.
Здоровье
ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек
В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Общество
КГБ Белоруссии и ФСБ обезвредили группу контрабандистов оружия
В Новгородской и Ленинградской областях с поличным задержали членов группы, причастной к контрабандным поставкам оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа, сообщается на сайте ФСБ.
Общество
Кинологи назвали самые популярные в России породы собак
Общество
Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ
Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Политика
Комиссия СЕ: ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях делегации РФ из-за выборов в Крыму
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за «умных счетчиков»
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что глава Минэнерго Александр Новак или его заместители должны быть наказаны за задержку реализации закона об установке интеллектуальных счетчиков по учету электроэнергии.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.