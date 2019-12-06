Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Новака упрекнули в ложном понимании стабильности цен на топливо

News.ruвчера в 10:16

Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

ПРАЙМ05 декабря в 16:15

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°05 декабря в 17:34

Новак спрогнозировал цены на российское топливо

Lenta.ru05 декабря в 17:06

Новак рассказал о цене на топливо в России

ТАСС05 декабря в 16:26

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Service05 декабря в 16:01

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ru05 декабря в 18:15
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Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Газета.Ru 02:26
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Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
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США обвинили ПВО из России в ликвидации своего беспилотника в Ливии

Известия 03:22
Общество

Суд признал Илона Маска невиновным по делу о клевете в адрес дайвера

Сообщается, что суд в Лос-Анджелесе занял сторону Илона Маска в данном споре и признал его невиновным, сообщает агентство Reuters.
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
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Видео с матерящейся на строителей главой Липецка слили в сеть

В сети появилось видео того, как мэр Липецка Евгения Уваркина ходит по парку и матерится на строителей, которых нет на рабочих местах.
Lenta.ru 03:07
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 04 декабря в 05:31
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком

«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех», — цитирует специалиста LA Kings Insider. По его словам, россиянин является выдающимся хоккеистом.
RT на русском 00:46
Происшествия

В Индии застрелили четырех человек, подозреваемых в убийстве

REGNUM вчера в 01:21
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время своего выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

RT на русском вчера в 09:56
Футбол

62-летняя фанатка Моуринью сделала 38 татуировок, посвященных тренеру

Sportbox.RU 00:42
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Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новости вчера в 20:40
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Спорт

Глава МОК объяснил, почему верит заявлениям WADA о нечестности россиян

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет повода не доверять заявлениям Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) о манипуляциях с данными проб российских спортсменов.
Daily Storm 05 декабря в 10:04
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Россия готова заморозить производство «Буревестников» и «Посейдонов» ради заключения СНВ

Действующий ныне договор о приостановке производства ядерных ракет обеспечивает безопасность лишь до 2021 года.
Актуальные Новости 02:21
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 05 декабря в 07:59
Футбол

Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии

Руководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии.
Газета.Ru 03:11
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости вчера в 14:43
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Происшествия

Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе

РБК 02:23
Происшествия

Три водителя погибли в ДТП под Ковровом

Страшная авария произошла сегодня утром в Ковровском районе. ДТП случилось на 22-ом километре автодороги «Сенинские Дворики — Ковров — Шуя».
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Обыски прошли в департаменте лесного хозяйства Приморья

Отмечается, что обыски проводились в рамках уголовного дела в служебном кабинете Филатовой Е. А. по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 23:19
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
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Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу

Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу, в которой будут выступать только лучше клубы из топ-5 чемпионатов.Я читал об этом безумном плане.
Soccer.ru вчера в 16:34
Экономика

Медведев рассказал о росте ВВП по итогам года

Рост экономики России по итогам 2019 года составит 1,3-1,5%, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
РИА Новости 05 декабря в 04:33
Происшествия

Бывшего главу Щелковского района обвинили во взяточничестве

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову.
Коммерсантъ вчера в 03:25
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