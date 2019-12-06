Энергетика
Газета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Политика
Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС
Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
Происшествия
Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»
6 декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, по результатам которой удалось задержать руководителя преступной группы и пятерых участников.
Спорт
Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Происшествия
Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП
В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
Политика
В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей
В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Студенту-блогеру Жукову дали три года условно
К трем годам условно студента ВШЭ приговорил Кунцевский суд Москвы блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности, передает "Интерфакс".
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Политика
МИД РФ ответил на «план Б» Зеленского по Донбассу
Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента Украины на форуме в Лондоне заявил, что на случай отсутствия прогресса в урегулировании на востоке Украины после саммита в Париже, у Киева есть «план Б».
Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Подростки в Железногорске отравились найденным на улице веществом
В Железногорскую больницу второго декабря доставили двоих подростков с признаками отравления.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого лимита скорости
Министерство внутренних дел выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Общество
В США умер бежавший из СССР бывший майор КГБ
Американские источники сообщили о смерти бывшего майора КГБ Виктора Шеймова, который бежал из СССР при помощи спецслужб Соединённых Штатов.
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Общество
Дональд Трамп зажег огни на рождественской ели у Белого дома
Nation News сообщало: первая леди США Меланья Трамп показала, как подготовили к Рождеству Белый дом.
Политика
На вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России ответил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ответ на вопрос телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой о возможности закрытия видеохостинга YouTube на территории страны, сообщает RT.
Общество
Грете Тунберг предложили отправиться из Лиссабона в Мадрид на осле
Юной экоактивистке Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
Французская биатлонистка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Энтерсунде.
Единоборства
Президент UFC назвал условия матча-реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Президент UFC Дэйна Уайт назвал условия, при которых промоутеры могут организовать ответный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Здоровье
Заболеваемость корью на Украине оказалась на уровне Сомали и Конго
В отчете ВОЗ говорится, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.
Кино
«Яндекс» снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC
Политика
Россия выступает против трансграничного преследования россиян – Песков
Россия выступает за сотрудничество для совместного с США расследования киберпреступлений.