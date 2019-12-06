Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ruвчера в 18:15

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 16:01

Минэнерго: цены на топливо в России растут ниже темпов инфляции

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Новак спрогнозировал цены на российское топливо

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ТАССвчера в 16:26

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°вчера в 17:34

Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

ПРАЙМвчера в 16:15
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Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
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Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»

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Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
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Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
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К трем годам условно студента ВШЭ приговорил Кунцевский суд Москвы блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности, передает "Интерфакс".
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Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
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МИД РФ ответил на «план Б» Зеленского по Донбассу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента Украины на форуме в Лондоне заявил, что на случай отсутствия прогресса в урегулировании на востоке Украины после саммита в Париже, у Киева есть «план Б».
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Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым

В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
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Подростки в Железногорске отравились найденным на улице веществом

В Железногорскую больницу второго декабря доставили двоих подростков с признаками отравления.
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Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
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Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого лимита скорости

Министерство внутренних дел выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
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В США умер бежавший из СССР бывший майор КГБ

Американские источники сообщили о смерти бывшего майора КГБ Виктора Шеймова, который бежал из СССР при помощи спецслужб Соединённых Штатов.
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Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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На вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России ответил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ответ на вопрос телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой о возможности закрытия видеохостинга YouTube на территории страны, сообщает RT.
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Грете Тунберг предложили отправиться из Лиссабона в Мадрид на осле

Юной экоактивистке Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле.
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Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я

Французская биатлонистка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Энтерсунде.
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Президент UFC Дэйна Уайт назвал условия, при которых промоутеры могут организовать ответный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
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Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
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Заболеваемость корью на Украине оказалась на уровне Сомали и Конго

В отчете ВОЗ говорится, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.
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Россия выступает за сотрудничество для совместного с США расследования киберпреступлений.
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