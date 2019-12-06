Энергетика
Газета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Общество
Застрявшее в Южной Корее судно компании «Гудзон» осталось без команды
Теплоход "Партизан" российской судоходной компании "Гудзон", из-за санкций США застрявший без топлива в южнокорейском порту Поханг, остался без экипажа и со 100 тоннами мазута на борту.
Политика
Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину
Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили на в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Политика
Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
Футбол
Глава УЕФА назвал систему VAR бардаком
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Общество
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Футбол
«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура
Происшествия
В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля
Спорт
Эксперты считают, что данные лаборатории менял Родченков из США
Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева считает, что данные московской антидопинговой лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами из США.
Хоккей
Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Шоу-бизнес
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
Политика
Медведев ответил на вопрос Ивлеевой об интернете и YouTube
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос телеведущей телеканала "Пятница" и YouTube-блогера Анастасии Ивлеевой.
Происшествия
Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
В результате погибли три человека, сообщили РБК в региональном управлении ГИБДД. По данным ведомства, еще два человека пострадали.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Общество
Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Наука
Мозг полярников уменьшился после 14 месяцев в Антарктиде
Исследователи из Германии измерили объем головного мозга у участников антарктической экспедиции, и с удивлением обнаружили, что за четырнадцать месяцев пребывания в Антарктиде мозг полярников стал заметно меньше.
Политика
Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН
Президент США Дональд Трамп считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой и пообещал разобраться.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Происшествия
Москвичку задержали по подозрению в избиении двухлетней дочери
На северо-западе столицы задержана подозреваемая в неоднократном избиении малолетней дочери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Общество
Арестован чиновник ФСБ, потерявший более 650 млн рублей
Как считает Главное военное следственное управление СК России, Сулин «спустил» в никуда почти 658 млн рублей, выплаченных по контрактам на возведение новых пограничных объектов.
Общество
WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.