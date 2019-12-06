Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Читать в источнике
Комментировать150

Подробнее о событии

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 16:01

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ruвчера в 18:15

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°вчера в 17:34

Новак спрогнозировал цены на российское топливо

Lenta.ruвчера в 17:06

Новак рассказал о цене на топливо в России

ТАССвчера в 16:26

Новака упрекнули в ложном понимании стабильности цен на топливо

News.ru10:16

Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

ПРАЙМвчера в 16:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:21, Ашберн
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
РИА Новости 12:35
Футбол

Дзюба вышел в лидеры бомбардирской гонки РПЛ

Metaratings 12:34
Политика

«Газпром» назвал условия для транзита газа через Украину с 2020 года

«Газпром» ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.
Известия 13:04
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Известия 09:39
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Московский Комсомолец 03:47
Экономика

Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Игры

The Llama of Wall Street: в Tropico 6 появились биржи и брокеры

Игромания.ру 12:42
Политика

Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма

В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
Rambler News Service 11:37
Шоу-бизнес

Бородина объяснила, почему блогера выгнали из ее салона красоты в Москве

Телеведущая и владелица сети салонов красоты в Москве Ксения Бородина прокомментировала скандал после видеообращения одной из недовольных клиенток.
Вечерняя Москва вчера в 05:35
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Общество

Егор Жуков не считает условный срок «окончательной победой»

Приговоренный к трем годам условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков заявил, что не считает решение суда окончательной победой.
Газета.Ru 10:24
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей.
ТАСС 09:24
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 17:57
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Экономика

Медведев ждёт выхода экономики России на устойчивые темпы роста

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
REGNUM вчера в 04:08
Кино

IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Инфорос 04:58
Спорт

Клишина: желания всё бросить и вернуться в Россию не было никогда

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о своей жизни за рубежом.
RT на русском 04:06
Биатлон

Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РБК 10:27
Происшествия

Летевший из Москвы в Ереван лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону

Самолет А-321 авиакомпании NordWind, выполнявший рейс из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.
РБК 12:55
Происшествия

По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержали членов банды

РИА Новости 05:30
Единоборства

Стали известны гонорары Джошуа и Руиса за бой

Sport.ru 11:00
Гаджеты

«Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной

По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.
Ведомости вчера в 16:44
Экономика

Минимальный размер оплаты труда в России увеличат с нового года

МРОТ вырастет на 850 рублей и составит 12 130 рублей. Увеличение размера МРОТ обсуждают в Государственной Думе РФ.
ТИА вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Интернет-пользователи советуют Лайме Вайкуле не выступать в России

Вести Подмосковья 02:47
Авто

Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства

МонаВиста вчера в 14:01
Общество

Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ

Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Эхо Москвы 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное