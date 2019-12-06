Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Читать в источнике
Комментировать138

Подробнее о событии

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ruвчера в 18:15

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°вчера в 17:34

Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

ПРАЙМвчера в 16:15

Новак спрогнозировал цены на российское топливо

Lenta.ruвчера в 17:06

Новак рассказал о цене на топливо в России

ТАССвчера в 16:26

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 16:01

Минэнерго: цены на топливо в России растут ниже темпов инфляции

Московский Комсомолецвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Происшествия

Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
РБК 05:51
Экономика

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС.
Инфорос 05:14
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Вести.Ru 02:18
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия вчера в 11:58
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Политика

Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях

Первая попытка развалить СССР была предпринята весной 1991 года.
Русская Планета 06:51
Экономика

Почти 6 тысяч рабочих мест появится в Балакове

В ходе визита спикер Госдумы проанонсировал, что в рамках реализации 2-й очереди инвестпроекта на предприятии появится еще четыре тысячи рабочих мест.
Саратов 24 04:18
Транспорт

С 9 декабря проезд на МЦД перестанет быть бесплатным

Как сообщили в пресс-службе АО «Центральная пригородная пассажирская компания», с 9 декабря период бесплатного проезда по МЦД завершится.
Росбалт вчера в 06:18
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

РИА Новости 04:40
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Газета.Ru 01:16
Шоу-бизнес

Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию

Актуальные Новости 01:12
Политика

Трампу начали готовить обвинения для импичмента

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поручила главе комитете по судебным делам начать составление обвинительных статей для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.
Национальная служба новостей вчера в 10:18
Общество

Зубков назвал поверхностными заявления Запашного о «Тайгане»

Заявления генерального директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда ЗАПАШНОГО насчет решения суда о закрытии парка львов «Тайган» имеют поверхностных характер.
Аргументы неделi. Крым 06:33
Футбол

Агент Слуцкого рассказал о причинах срыва переговоров с АЕКом

Кристиан Эмиле, агент Леонида Слуцкого, объяснил, почему сорвались переговоров между российским специалистом и клубом из Афин.
Спорт день за днем 06:15
Культура

Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре

Дмитрий Певцов рассказал, что ему отказали в участии в шоу Первого канала «Вечерний Ургант».
Культуромания вчера в 05:27
Футбол

В Кремле отреагировали на ситуацию с футбольными фанатами в России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал сложившуюся в последние дни ситуацию с футбольными болельщиками.
Чемпионат 06:04
Шоу-бизнес

Сергей Нетиевский нашел новую возлюбленную после развода с женой

Юморист Сергей Нетиевский рассказал, что после развода с женой нашел вторую половинку.
Дни24 02:24
Гаджеты

Apple выпустит iPhone без единого разъема

Sibnet Новости 03:58
Происшествия

Чайка отстранил свердловского зампрокурора от службы

Уралинформбюро 06:48
Политика

Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги

Почти 29 процентов украинцев полагают, что «сепаратисты» получают деньги из России, которая якобы платит участникам боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.
Lenta.ru 06:25
Политика

В Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
РИА Новости 04:55
Игры

Обзор Darksiders Genesis. Дэдпул на страже равновесия

По первым скриншотам и геймплейным роликам многие поспешили окрестить Darksiders Genesis «диаблоидом», но, как оказалось, зря — с этим жанром игру роднит лишь ракурс камеры.
Игромания.ру 04 декабря в 11:00
Политика

Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа

Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
REGNUM 06:55
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Lenta.ru 04:51
Армия и оружие

Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР

В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Российская газета вчера в 04:48
Общество

Сбербанк сообщил о росте числа телефонных мошенников

Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз.
УтроNews 04:16
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Известия 05:01
Общество

В Генпрокуратуре назвали основное коррупционное нарушение чиновников

Русецкий напомнил, что с этого года прокуроры могут проводить проверки чиновников, которые уволились, но нарушили антикоррупционное законодательство.
Росбалт 04:26
Политика

США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.
Известия вчера в 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное