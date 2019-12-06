Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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