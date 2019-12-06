Энергетика
Газета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Хоккей
Панарин: не удивлен, что болельщики «Коламбуса» меня освистывали
Российского форварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина не удивил свист со стороны публики в Коламбусе по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
Меркель впервые посетила Освенцим
В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Происшествия
Киевлянин пригласил женщину на свидание и показал ей труп
Киевлянин, познакомившись с женщиной на сайте знакомств, пригласил её домой и показал гостье труп.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Здоровье
Браслеты вместо историй болезни вводят для пациентов в Приморье
Два медицинских учреждения в Приморском крае стали участниками пилотного проекта по внедрению специальных браслетов для пациентов со штрихкодом.
Общество
От хакерских атак россиянина Якубца пострадали более 300 компаний
Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ
Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось офисное здание на площади 1,2 тыс. кв. м
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается открытое горение в помещениях третьего этажа, а также кровли здания на площади 1,2 тыс. кв. метров.
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Единоборства
Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора
Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
Общество
Студент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»
Получивший три года условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков не считает решение суда окончательной победой.
Общество
Минобороны провело эксперимент в космосе
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.
Фигурное катание
Ханю пробовал исполнить четверной аксель на тренировке финала Гран-при
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю попробовал исполнить четверной аксель на тренировке в Турине, где проходит финал Гран-при.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Общество
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Поклонники видели Анну не раз в компании Лазарева.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11+ удивит своей автономностью
Практически с каждым поколением Samsung наращивает емкость аккумуляторных батарей своих флагманов, и Galaxy S11+ не станет исключением в этом плане.
Происшествия
В Крыму под горой нашли мертвого туриста
Происшествия
СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Политика
Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
Футбол
В каких цветах сыграют «Арсенал» и «Локомотив» в Туле
Сегодня в матче 19 тура РПЛ тульский «Арсенал» играет со столичным «Локомотивом».
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ Шеймов
В США умер от осложнений болезни легких сбежавший из СССР в 1980 году бывший майор Комитета государственной безопасности Виктор Шеймов.