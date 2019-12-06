Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Общество Меркель впервые посетила Освенцим В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Армия и оружие В Турции испытали российские С-400 Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.

Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Общество Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.

Гаджеты Samsung Galaxy S11+ удивит своей автономностью Практически с каждым поколением Samsung наращивает емкость аккумуляторных батарей своих флагманов, и Galaxy S11+ не станет исключением в этом плане.

Происшествия СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.