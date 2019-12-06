Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Новак спрогнозировал цены на российское топливо

Lenta.ruвчера в 17:06

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ruвчера в 18:15

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°вчера в 17:34

Минэнерго: цены на топливо в России растут ниже темпов инфляции

Московский Комсомолецвчера в 17:15

Власти дали прогноз по росту цен на бензин в 2020 году

URA.Ruвчера в 18:22

Новак рассказал о цене на топливо в России

ТАССвчера в 16:26

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 16:01
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Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru вчера в 10:22
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известия вчера в 20:03
Общество

Во Франции 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы

По данным полиции, на улицы города вышли 65 тысяч манифестантов.
Говорит Москва вчера в 14:48
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Политика

Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину

Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили на в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Rusvesna.su 00:47
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Хоккей

Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй

Главной звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду.
Чемпионат 00:52
Хоккей

Овечкин показал ремесленное мастерство с паяльником на матче НХЛ

VSE42.RU вчера в 04:20
Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Lenta.ru вчера в 04:13
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Политика

Путин призвал США продлить договор СНВ-3 без всяких условий

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал глава государства.
Пятый канал вчера в 11:47
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия вчера в 11:58
Общество

«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах

По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Вести.Ru вчера в 17:54
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
REGNUM вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил «за измену»

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о романе с партнершей по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт.
Вечерний курьер вчера в 14:27
Общество

В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме

Кунцевский суд Москвы огласит в пятницу приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube.
РИА Новости вчера в 22:17
Общество

В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ

В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Экономика

Госдума остановилась на усечённом варианте реформы ОСАГО

Сегодня, 6 декабря 2019 года, стало известно, что несмотря на то, что большинство выступивших на парламентских слушаниях, от представителей Министерства финансов и Центробанка РФ до защитников автомобилистов, высказались в пользу полной версии реформы ОСАГО, депутаты Госдумы решили рассматривать свой, усечённый вариант законопроекта.
Саминвестор вчера в 23:43
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 04 декабря в 08:16
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

Россия – Культура вчера в 02:14
Общество

Ядерный чемоданчик показали в открытом виде

РБК вчера в 13:31
Общество

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Российская газета 00:11
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Lenta.ru вчера в 09:57
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 21:39
Футбол

«Ювентус» и «Милан» заинтересованы в Паредесе

Заинтересованность в игроке проявляют два итальянских клуба – «Ювентус» и «Милан», сообщает Football.fr со ссылкой на Calciomercato.
Чемпионат 00:37
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
ИнфоСМИ 04 декабря в 11:39
Авто

Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей

В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Автоновости дня вчера в 03:33
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