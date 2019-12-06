Энергетика
Газета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Общество
Во Франции 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы
По данным полиции, на улицы города вышли 65 тысяч манифестантов.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Политика
Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину
Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили на в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Хоккей
Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй
Главной звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду.
Хоккей
Овечкин показал ремесленное мастерство с паяльником на матче НХЛ
Экономика
Медведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Политика
Путин призвал США продлить договор СНВ-3 без всяких условий
«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал глава государства.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Общество
«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах
По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Общество
Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил «за измену»
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о романе с партнершей по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт.
Общество
В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме
Кунцевский суд Москвы огласит в пятницу приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube.
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году.
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Экономика
Госдума остановилась на усечённом варианте реформы ОСАГО
Сегодня, 6 декабря 2019 года, стало известно, что несмотря на то, что большинство выступивших на парламентских слушаниях, от представителей Министерства финансов и Центробанка РФ до защитников автомобилистов, высказались в пользу полной версии реформы ОСАГО, депутаты Госдумы решили рассматривать свой, усечённый вариант законопроекта.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Общество
Ядерный чемоданчик показали в открытом виде
Общество
Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка
В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Политика
МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
Футбол
«Ювентус» и «Милан» заинтересованы в Паредесе
Заинтересованность в игроке проявляют два итальянских клуба – «Ювентус» и «Милан», сообщает Football.fr со ссылкой на Calciomercato.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.