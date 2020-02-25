Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.

Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет

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