Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНовак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет

Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
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