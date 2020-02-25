Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНовак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет

Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Новак назвал продолжительность сохранения спроса на нефть

РБК17:00

Новак предсказал сохранение спроса на нефть в ближайшие 20 лет

РЕН ТВ17:34

Новак заявил, что эра нефти продлится еще не менее 20 лет

ТАСС13:41

Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет

Коммерсантъ15:24

Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

РИА Новости15:00

В России обозначили сроки «эры нефти»

Lenta.ru14:08

Новак пояснил, как долго продлится эра нефти

Московский Комсомолец15:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:36, Ашберн

Комментарии

Политика

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.
Lenta.ru вчера в 11:12
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru 23 февраля в 14:32
Авто

Renault Arkana дебютировал под брендом Samsung в Корее

"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
Новые автомобили вчера в 00:05
Политика

Зампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
RT на русском 19:55
Происшествия

Экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву продлили домашний арест

Басманный суд Москвы еще на один месяц продлил срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, обвиняемому в хищении средств компании "Роснефть".
ТАСС 04:27
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев

"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
РИА Новости вчера в 11:24
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на отца в суд

Актуальные Новости 14:43
Экономика

Глава МВФ назвала два сценария для экономики из-за коронавируса

Глава МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в Эр-Рияде заявила, что существуют два варианта развития для мировой экономики после вспышки коронавируса.
Piter.tv вчера в 05:03
Религия

РПЦ начала установку камер видеонаблюдения в храмах

Новые камеры разместят в объектах вместимостью более 500 человек с учётом «внутренних установлений» РПЦ.
Говорит Москва 07:23
Игры

В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3

В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
CyberSport.ru 23 февраля в 05:28
Культура

Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям

Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
ТАСС 06:44
Футбол

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Итальянский футбольный клуб «Наполи» сыграл вничью с испанской «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 17:02
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 22:35
Экономика

Макей: Белоруссия потеряла $2 млрд из-за «грязной» российской нефти

«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок «грязной» нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,55 миллиарда долларов», — цитирует чиновника РИА Новости.
Гудвилл.онлайн 07:50
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона

RuNews24.ru 03:01
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
RT на русском 19:17
Экономика

Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены

Организация настаивает на введении минимальных розничных цен (МРЦ). С такой просьбой СРП обратился к главе Минфина Антону Силуанову.
Телеканал 360° 20:14
Транспорт

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
REGNUM 04:46
Гаджеты

Xiaomi представила новые недорогие наушники с двумя драйверами

Astera 14:18
Технологии

Amazon открыла первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go

Компания Amazon открыла первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go Grocery в Сиэтле с технологией автоматической оплаты выбранных товаров и отсутствия кассиров.
UfaTime.ru 16:04
Хоккей

Игроки «Рейнджерс» Шестеркин и Бучневич попали в аварию

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и Павел Бучневич попали в аварию, сообщает RT.
Мой Брянск вчера в 12:10
Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных в напряжении

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что считает необходимым держать подчиненных под давлением и напряжением.
VSE42.RU 04:41
Футбол

Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Газета.Ru 14:12
Музыка

«Фильм ужасов»: Светлана Лобода удивила поклонников новым клипом

Пятый канал 19:29
Здоровье

На Ставрополье определены территории для стройки соцжилья

Территории для строительства социального жилья определены в Ставропольском крае.
Своё ТВ 09:02
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru вчера в 22:50
Политика

Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net.
Piter.tv 04:42
Политика

Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета 19:20
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Гаджеты

Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире

Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что он видел.
UfaTime.ru 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное