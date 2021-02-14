Средняя цена на нефть в 2021 г. будет колебаться в диапазоне $45-60 за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1». «Я думаю, что средняя цена в 2021 г. будет в диапазоне примерно $45-60, вот где-то в этом диапазоне», — цитирует его ТАСС.

С чего всё началось Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале " Россия-1 " в воскресенье. ТАСС вчера в 07:04