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Новак: средняя цена на нефть в 2021 году составит $45-60 за баррель

Средняя цена на нефть в 2021 г. будет колебаться в диапазоне $45-60 за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1». «Я думаю, что средняя цена в 2021 г. будет в диапазоне примерно $45-60, вот где-то в этом диапазоне», — цитирует его ТАСС.В источнике
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Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1
" в воскресенье.
Подробнее о событии

Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году

РБКвчера в 09:00

Новак сделал прогноз о цене на нефть в 2021 году

Lenta.ruвчера в 07:39

Новак предсказал цены на нефть в 2021 году в диапазоне $45-60/барр

Интерфаксвчера в 07:04

Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

РИА Новостивчера в 07:05

Новак дал прогоноз по цене на нефть на 2021 год

ПРАЙМвчера в 07:05

Новак заявил, что средняя цена нефти в 2021 году составит от $45 до $60 за баррель

ТАССвчера в 07:04

Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году

Газета.Ruвчера в 07:20
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