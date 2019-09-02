Энергетика
News.ruНовак связал сокращение добычи нефти РФ с последствиями ЧП на «Дружбе»
Министр энергетики Александр Новак сообщил, что РФ в августе сократила добычу нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ только на 143 тысячи баррелей в сутки при квоте в 228 тысяч баррелей в сутки. По его словам, это связано с последствиями загрязнения нефтепровода «Дружба».
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