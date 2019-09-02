Энергетика
РЕН ТВНовак: РФ сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки
Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что ради ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в августе на 143 тыс. баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 17:10, Вашингтон
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Lenta.ru вчера в 14:29
Футбол
Икарди прошел медосмотр для «ПСЖ»
Нападающий «Интера» Мауро Икарди, вероятно, продолжит карьеру в «ПСЖ».
Sports.ru 13:11
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости вчера в 06:12
Игры
Новый Doom воссоздали на движке оригинальной Doom 2: кровь и кишки
Популярная механика 00:30
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 15:53
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Политика
Президент Польши выступил против возвращения России в G8
Принять Россию в G8 представляется нецелесообразным, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он назвал ситуацию с Россией «сложной».
Московский Комсомолец 08:14
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Политика
Премьер Грузии объявил об отставке
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о решении уйти в отставку. Пост с соответствующим заявлением он разместил в своём Facebook.
RT на русском 04:32
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Наука
Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак
Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Происшествия
Из горящей квартиры в центре Москвы спасли троих детей
Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы.
Известия 10:47
Общество
У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю
Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах.
Российская газета вчера в 00:46
Космос
Космолифт из нанотрубок соединит Луну и Землю
Хайтек+ 06:45
Происшествия
Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты 13:39
Театры
Вадим Верник стал заместителем худрука МХТ имени Чехова
Пост худрука МХТ имени Чехова занимает Сергей Женовач. Верник будет заведовать медийным центром театра.
Культуромания 08:06
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Происшествия
Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами
Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
Москва 24 13:54
Технологии
Эксперт оценил возможные негативные последствия магнитных бурь
Доктор физико-математических наук, заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института имени Лебедева РАН Игорь Чашей в беседе с радио Sputnik оценил возможные негативные последствия магнитных бурь.
RT на русском 15:18
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал 15:31