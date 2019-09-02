Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВНовак: РФ сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что ради ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти в августе на 143 тыс. баррелей в сутки.
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