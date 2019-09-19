Политика
РИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
Читать в источнике
Оценить
На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 19 сентября в 16:18
с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
News102.ru вчера в 12:02
Футбол
ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы
ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» в матче Лиги Европы.
Vprognoze.ru вчера в 00:55
Шоу-бизнес
Врач рассказал об обследовании Заворотнюк и операции в Германии
Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк проходила обследование в его клинике, но оперироваться решила в Германии.
Экономика сегодня 18 сентября в 20:12
Общество
Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.
РИА Новости вчера в 01:33
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда 19 сентября в 18:00
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия
На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме
Lenta.ru вчера в 09:09
Происшествия
Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Известия вчера в 10:01
Политика
Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
RT на русском вчера в 16:14
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Единоборства
Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером
Президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт сообщил, что готов вести переговоры об организации боя между российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и бывшим обладателем титула Жоржем Сен-Пьером.
ProstoProSport вчера в 18:30
Футбол
РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ
Профиль вчера в 14:42
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 19 сентября в 08:39
Кино
Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож
Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor 19 сентября в 15:22
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 19 сентября в 08:38
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Авто
Ravon раскрыл план продаж автомобилей в России
Известия вчера в 12:43
Происшествия
Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до двух
Тропический шторм "Имельда" в штате Техас унес жизни двух человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.
ТАСС вчера в 03:52
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед
«Нафтогаз Украины» рассчитал стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет.
РБК вчера в 23:39
Футбол
«Спартак» потерпел третье подряд поражение в РПЛ
Российская газета вчера в 12:42
Гаджеты
Alcatel представила кнопочный телефон на KaiOS
Alcatel Go Flip 3 является раскладным телефоном с экраном 2,8-дюйма. Разрешение дисплея 320х240 пикселей.
Astera вчера в 10:22
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК вчера в 10:35
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Детям Максима Галкина и певицы исполнилось 6 лет. На фанатской странице дочери Аллы Пугачевой Лизы опубликована поздравительная публикация.
OAnews 18 сентября в 02:54