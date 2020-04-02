Напомним, что в Северной Америке некоторые производители стали платить клиентам за разгрузку хранилищ, а это означает, что нефть в таком случае ничего не стоит. Но глава Минэнерго уверен, в России такой ситуации не будет.

Новак уверен, что отрицательных цен на нефть в России не будет

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Происшествия В Сингапуре выявили первый случай бессимптомной передачи коронавируса Сингапур, 3 апреля 2020, 04:28 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей подтвердили в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.