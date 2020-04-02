Энергетика
REGNUMНовак уверен, что отрицательных цен на нефть в России не будет
Напомним, что в Северной Америке некоторые производители стали платить клиентам за разгрузку хранилищ, а это означает, что нефть в таком случае ничего не стоит. Но глава Минэнерго уверен, в России такой ситуации не будет.
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Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
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Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России
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Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ
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Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
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X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
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Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Политика
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации.
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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В Сингапуре выявили первый случай бессимптомной передачи коронавируса
Сингапур, 3 апреля 2020, 04:28 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей подтвердили в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.
Шоу-бизнес
Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты
Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
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Беларусь купит у России нефть по цене 4 доллара за баррель
"Беларусь рассчитывает получить 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель", - заявил он.
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В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
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Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина
Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
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В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
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Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.