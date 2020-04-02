Энергетика

REGNUMREGNUMНовак уверен, что отрицательных цен на нефть в России не будет

Напомним, что в Северной Америке некоторые производители стали платить клиентам за разгрузку хранилищ, а это означает, что нефть в таком случае ничего не стоит. Но глава Минэнерго уверен, в России такой ситуации не будет.
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Новак: себестоимость добычи барреля нефти на новых месторождениях в РФ не превышает $20

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Life.ru13:54

Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене

Комсомольская правда13:38
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