Напомним, что в Северной Америке некоторые производители стали платить клиентам за разгрузку хранилищ, а это означает, что нефть в таком случае ничего не стоит. Но глава Минэнерго уверен, в России такой ситуации не будет.

Новак уверен, что отрицательных цен на нефть в России не будет

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