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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на сложности, заявил министр энергетики России Александр Новак. Судьба проекта осложнилась из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и падения спроса на газ в Европе.В источнике
С чего всё началось
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что газопровод «Северный поток - 2» построят, несмотря на все сложности, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на заявление министра в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Аргументы и Факты09:46
Подробнее о событии
Газета.Ru

Новак: «Северный поток - 2» будет достроен, несмотря на падение спроса на газ

Газета.Ru09:50
РЕН ТВ

Новак оценил востребованность «Северного потока — 2» в Европе

РЕН ТВ09:38
ТАСС

Новак пообещал, что «Северный поток - 2» достроят, несмотря на трудности

ТАСС08:19
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Коммерсантъ08:57
Российская газета

Новак: Проект «Северный поток - 2» будет реализован

Российская газета08:46
RT на русском

Новак оценил актуальность «Северного потока — 2»

RT на русском08:25
Известия

Новак выразил уверенность в реализации проекта «Северный поток — 2»

Известия09:03

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
Российская газета11:44
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В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Известия08:51
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Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота вылетал на сопровождение патрульного самолета Р-3С Orion военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем, который двигался в сторону российской границы, сообщили в понедельник, 7 сентября, в Национальном центре управления обороной России.
Комсомольская правда10:16
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Игроки «Тамбова» написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате.
РИА Новости12:37

Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
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