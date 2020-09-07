Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на сложности, заявил министр энергетики России Александр Новак. Судьба проекта осложнилась из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и падения спроса на газ в Европе.В источнике
С чего всё началось
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что газопровод «Северный поток - 2» построят, несмотря на все сложности, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на заявление министра в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Аргументы и Факты09:46
Подробнее о событии
RT на русском

Новак оценил актуальность «Северного потока — 2»

RT на русском08:25
Российская газета

Новак заявил, что проект «Северный поток - 2» будет реализован

Российская газета08:46
Эхо Москвы

Глава Минэнерго утверждает, что «Северный поток-2» будет реализован, признавая при этом, что есть некоторые трудности

Эхо Москвы08:33
Говорит Москва

Глава Минэнерго России пообещал достроить «Северный поток – 2»

Говорит Москва08:28
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Коммерсантъ08:57
Интерфакс - Россия

Новак: локальное снижение спроса из-за пандемии не повлияет на актуальность «Северного потока 2»

Интерфакс - Россия08:22
ТАСС

Новак пообещал, что «Северный поток - 2» достроят, несмотря на трудности

ТАСС08:19

Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой
Известия08:42
5

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
16

Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
30

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе № 21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
8

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное деловчера в 05:53
4,3K

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
125

Путин и саудовский король обсудили производство вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили преодоление последствий пандемии COVID-19, в том числе перспективы совместного производства разработанной в России вакцины против коронавируса.
РБК09:57
3

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
604

Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русскомвчера в 08:58
3