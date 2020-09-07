Судьба проекта осложнилась из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и падения спроса на газ в Европе. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд кубометров в год.

С чего всё началось Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что газопровод «Северный поток - 2» построят, несмотря на все сложности, сообщает РИА Новости , ссылаясь на заявление министра в кулуарах конкурса «Лидеры России». Аргументы и Факты 09:46