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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Судьба проекта осложнилась из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и падения спроса на газ в Европе. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд кубометров в год.В источнике
С чего всё началось
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что газопровод «Северный поток - 2» построят, несмотря на все сложности, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на заявление министра в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Аргументы и Факты09:46
Подробнее о событии
ТАСС

Новак пообещал, что «Северный поток - 2» достроят, несмотря на трудности

ТАСС08:19
Российская газета

Новак заявил, что проект «Северный поток - 2» будет реализован

Российская газета08:46
Эхо Москвы

Глава Минэнерго утверждает, что «Северный поток-2» будет реализован, признавая при этом, что есть некоторые трудности

Эхо Москвы08:33
Говорит Москва

Глава Минэнерго России пообещал достроить «Северный поток – 2»

Говорит Москва08:28
RT на русском

Новак оценил актуальность «Северного потока — 2»

RT на русском08:25
Интерфакс - Россия

Новак: локальное снижение спроса из-за пандемии не повлияет на актуальность «Северного потока 2»

Интерфакс - Россия08:22
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Коммерсантъ08:57

Фоден и Гринвуд покинули сборную Англии из-за нарушения карантина

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил, что футболисты Фил Фоден и Мэйсон Гринвуд, которых подозревают в нарушении карантина, выведены из состава сборной и не поедут на матч Лиги наций против команды Дании, сообщается на странице английской команды в Twitter.
РИА Новости09:19

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру05:54
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В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным.
Ведомости06:19
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Суд лишил сана клириков, служащих вместе с схимонахом Сергием

Настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора — председатель церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета сообщил сегодня, что суд Екатеринбургской епархии лишил сана клириков, которые служат вместе с схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре.
Моя Москва.онлайн06:32
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