Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»
Смотрите также
Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном
Лавров заверил в ликвидации очагов террористов в Сирии
Владимир Уйба подарил Сергею Сотникову наградную плакетку и часы
Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
В Зеленограде компанию подростков жестоко избили из-за цвета волос
Новак Джокович дисквалифицирован на US Open
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Суд лишил сана клириков, служащих вместе с схимонахом Сергием
В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову
В Саудовской Аравии вынесли приговор по делу Джамаля Хашукджи
Шоумен Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Адвокат Ефремова назвал возможный срок заключения актера
Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе
Росздравнадзор обнаружил искажавшие смертность от COVID-19 больницы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии вызвали посла России
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Стали известны имена 34-х россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Новак Джокович дисквалифицирован на US Open
Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ
В Саудовской Аравии вынесли приговор по делу Джамаля Хашукджи
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Судьба проекта осложнилась из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и падения спроса на газ в Европе. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд кубометров в год.В источнике
С чего всё началось
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что газопровод «Северный поток - 2» построят, несмотря на все сложности, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на заявление министра в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Подробнее о событии