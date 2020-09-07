Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»
Судьба проекта осложнилась из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и падения спроса на газ в Европе. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд кубометров в год.В источнике
С чего всё началось
Глава министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет построен, несмотря на возникающие препятствия, передает
РИА Новости.
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