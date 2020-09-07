Доктор Мясников ответил супруге Навального, оскорбившей Леонида Рошаля

Как сообщает «Красная весна», Мясников заявил, что ему было очень неприятно читать истеричный выкрик Навальной о поводу того, что лечить ее мужа будет не Рошаль: - Не вам его лечить, уж вас-то мы к нему и близко не пустим, мы знаем, какой вы врач, вы - не врач, вы - голос государства, - заявила Юлия.