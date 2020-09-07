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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Судьба проекта осложнилась из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и падения спроса на газ в Европе. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд кубометров в год.В источнике
С чего всё началось
Глава министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет построен, несмотря на возникающие препятствия, передает
 РИА Новости.
Радио Sputnik09:30
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РЕН ТВ

Новак оценил востребованность «Северного потока-2» в Европе

РЕН ТВ09:38
Известия

Новак выразил уверенность в реализации проекта «Северный поток — 2»

Известия09:03
ТАСС

Новак пообещал, что «Северный поток - 2» достроят, несмотря на трудности

ТАСС08:19
Российская газета

Новак заявил, что проект «Северный поток - 2» будет реализован

Российская газета08:46
Эхо Москвы

Глава Минэнерго утверждает, что «Северный поток-2» будет реализован, признавая при этом, что есть некоторые трудности

Эхо Москвы08:33
RT на русском

Новак оценил актуальность «Северного потока — 2»

RT на русском08:25
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Коммерсантъ08:57

Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова
Rambler News Service08:05
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Microsoft раскрыла новые функции Windows

Транснациональная компания по производству программного обеспечения для компьютеров и вычислительной техники Microsoft раскрыла новые функции Windows после обновления операционной системы.
News.ru09:36
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Весна02:49
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Доктор Мясников ответил супруге Навального, оскорбившей Леонида Рошаля

Как сообщает «Красная весна», Мясников заявил, что ему было очень неприятно читать истеричный выкрик Навальной о поводу того, что лечить ее мужа будет не Рошаль: - Не вам его лечить, уж вас-то мы к нему и близко не пустим, мы знаем, какой вы врач, вы - не врач, вы - голос государства, - заявила Юлия.
Live2409:03
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Крутских рассказал о кибератаках при голосовании о поправках

Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ DDoS-атаки мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ, заявил в понедельник специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
РИА Новости09:12