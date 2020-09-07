Политика
КоммерсантъНовак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»
Проект «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на сложности, заявил министр энергетики России Александр Новак. Судьба проекта осложнилась из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и падения спроса на газ в Европе.
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с чего всё началось
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что газопровод «Северный поток - 2» построят, несмотря на все сложности, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление министра в кулуарах конкурса «Лидеры России».Аргументы и Факты09:46
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Автоматически обработано 7399 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов находятся в одной камере следственного изолятора Лефортово (Москва).
Мойка78 вчера в 09:14
Общество
Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске
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Общество
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября.
RT на русском 06:09
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Объем ФНБ в августе увеличился на 298 млрд рублей
Ведомство реализовало $21,4 млн, €18 млн и £3,6 млн – общая сумма составила 3,55 млрд руб.
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Политика
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Как отмечается, в список вошли россияне, которые произвели инвестиции в период с 2008 по 2012 годы.
Интерфакс 03:19
Общество
В Минске задержали одного из лидеров оппозиции Колесникову
В Минске неизвестные люди задержали и увезли члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции и лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову.
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Samsung готовит к выпуску полностью прозрачный смартфон
Деловое.ТВ 07:24
Происшествия
Во Франции мужчина взорвал дом при попытке убить муху
Во Франции пожилой мужчина попытался убить муху электронной мухобойкой, в результате взорвав свой дом. Об этом 6 сентября пишет The Mirror.
Известия 00:57
Происшествия
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Следственный комитет проверяет информацию, согласно которой школьный учитель рязанской школы совершал развратные действия на уроке.
Газета.Ru 09:19
Футбол
Экс-футболист «Зенита» и «Динамо» Юсупов перешел в «Сочи»
Интерфакс-Спорт 09:42
Политика
Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ
Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия 08:37
Гаджеты
Huawei выпустит первый смартфон на Harmony OS в 2021 году
Компания Huawei планирует выпустить первые смартфоны с новой операционной системой Harmony OS 2.0 в 2021 году.
Деловое.ТВ 10:35
Политика
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 02:26
Общество
Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе
Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета 08:33
Политика
Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное дело вчера в 05:53
Культура
Фестиваль телесериалов «Пилот» перенесен на 2021 год
Организаторы фестиваля телесериалов Пилот перенесли мероприятие на следующий год в связи с распространением коронавируса.
iReactor 07:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заболела в Геленджике
Актриса театра и кино Кристина Асмус призналась, что заболела на съемках проекта «Золото Геленжика».
Kadara.ru вчера в 11:30
Политика
Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб
Представитель Путина заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно обнародованной записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в ходе которого обсуждалась ситуация с Навальным.
CT news 07:55
Общество
В Грузии ввели дополнительное условие для въезда иностранцев
Глава грузинского правительства подчеркнул, что это нововведение касается гостей из всех стран, включая тех, откуда пока иностранцы могут въезжать без дополнительных условий.
REGNUM 08:12
Футбол
Фоден и Гринвуд покинули сборную Англии из-за нарушения карантина
Полузащитник Филип Фоден и нападающий Мэйсон Гринвуд покинули расположение сборной Англии, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 10:05
Интернет
Microsoft раскрыла новые функции Windows
Отмечается, что после очередного обновления операционной системы для энтузиастов, установивших бета-версию системы Windows 10 Insider Preview Build 20206 будут доступны упрощенный голосовой набор, упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи, а виртуальный ассистент для диктовки будет самостоятельно расставлять знаки препинания.
МонаВиста 10:56
Общество
Конфликт с Ашурковым мог стать причиной отравления Навального
Известно, что блогер принял решение ликвидировать фонд без ведома своих покровителей, несмотря на то, что и Ашурков, и глава штабов Навального Леонид Волков играли ключевые роли в работе ФБК.
iReactor 11:01
Армия и оружие
В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность
CT news 09:17
Политика
Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила рассмотреть возможность переноса Единого дня голосования на апрель, когда в школах проходят каникулы.
Ведомости 07:18
Футбол
Месси первым прибыл на тренировку «Барселоны»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси первым прибыл на тренировку команды, сообщает радиостанция RAC1 в Twitter.
Газета.Ru 10:55
Финансы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.
Российская газета 06:31