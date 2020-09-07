с чего всё началось

Проект «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на сложности, заявил министр энергетики России Александр Новак. Судьба проекта осложнилась из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и падения спроса на газ в Европе.

Общество Фургал и Абызов делят одну камеру в СИЗО Лефортово Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов находятся в одной камере следственного изолятора Лефортово (Москва). 323

Общество В Минске задержали одного из лидеров оппозиции Колесникову В Минске неизвестные люди задержали и увезли члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции и лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову. 158

Происшествия Во Франции мужчина взорвал дом при попытке убить муху Во Франции пожилой мужчина попытался убить муху электронной мухобойкой, в результате взорвав свой дом. Об этом 6 сентября пишет The Mirror. 17

Политика Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России». 9

Общество Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске. 154

Политика Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа. 4,3K

Шоу-бизнес Кристина Асмус заболела в Геленджике Актриса театра и кино Кристина Асмус призналась, что заболела на съемках проекта «Золото Геленжика». 5

Политика Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб Представитель Путина заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно обнародованной записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в ходе которого обсуждалась ситуация с Навальным. 16

Общество В Грузии ввели дополнительное условие для въезда иностранцев Глава грузинского правительства подчеркнул, что это нововведение касается гостей из всех стран, включая тех, откуда пока иностранцы могут въезжать без дополнительных условий. 1

Футбол Фоден и Гринвуд покинули сборную Англии из-за нарушения карантина Полузащитник Филип Фоден и нападающий Мэйсон Гринвуд покинули расположение сборной Англии, сообщает Daily Mail.

Интернет Microsoft раскрыла новые функции Windows Отмечается, что после очередного обновления операционной системы для энтузиастов, установивших бета-версию системы Windows 10 Insider Preview Build 20206 будут доступны упрощенный голосовой набор, упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи, а виртуальный ассистент для диктовки будет самостоятельно расставлять знаки препинания. 2

Общество Конфликт с Ашурковым мог стать причиной отравления Навального Известно, что блогер принял решение ликвидировать фонд без ведома своих покровителей, несмотря на то, что и Ашурков, и глава штабов Навального Леонид Волков играли ключевые роли в работе ФБК.

Политика Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила рассмотреть возможность переноса Единого дня голосования на апрель, когда в школах проходят каникулы. 97