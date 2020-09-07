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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на сложности, заявил министр энергетики России Александр Новак. Судьба проекта осложнилась из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и падения спроса на газ в Европе.В источнике
С чего всё началось
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что газопровод «Северный поток - 2» построят, несмотря на все сложности, сообщает РИА Новости
, ссылаясь на заявление министра в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Аргументы и Факты09:46
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Коммерсантъ

Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»

Коммерсантъ08:57
Российская газета

Новак: Проект «Северный поток - 2» будет реализован

Российская газета08:46
Интерфакс - Россия

Новак: локальное снижение спроса из-за пандемии не повлияет на актуальность «Северного потока 2»

Интерфакс - Россия08:22
Говорит Москва

Глава Минэнерго России пообещал достроить «Северный поток – 2»

Говорит Москва08:28
RT на русском

Новак оценил актуальность «Северного потока — 2»

RT на русском08:25
Эхо Москвы

Глава Минэнерго утверждает, что «Северный поток-2» будет реализован, признавая при этом, что есть некоторые трудности

Эхо Москвы08:33
ТАСС

Новак пообещал, что «Северный поток - 2» достроят, несмотря на трудности

ТАСС08:19

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газета11:44
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости4 сентября в 10:47
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В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота вылетал на сопровождение патрульного самолета Р-3С Orion военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем, который двигался в сторону российской границы, сообщили в понедельник, 7 сентября, в Национальном центре управления обороной России.
Комсомольская правда10:16
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Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

Конфликт вокруг высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США исчерпан, дело «закрыто» и не скажется на российско-сербских отношениях.
РБК09:35
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