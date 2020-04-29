Коронавирус
Суть событийНовак увидел «зелёные ростки увеличения спроса» на рынке нефти
Министр энергетики Александр Новак в свою очередь высказал мнение, что во второй половине мая ситуация должна улучшиться. По его прогнозам, пик снижения спроса на нефть в ближайшее время будет пройден и уже видны "зеленые ростки увеличения спроса".
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Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru 17:18
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Финансы
Курс доллара опускался ниже 73 рублей
Предыдущий раз курс американской валюты достигал подобного уровня 14 апреля. Затем за доллар давали 73,07 руб.
Коммерсантъ 16:58
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
Что происходит 06:14
Футбол
Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Экономика
Мировому рынку предрекли новый обвал
Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:46
Кино
Опубликован трейлер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»
В сети появился трейлер нового сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.». По сюжету финального сезона Коулсон и Агенты оказываются заперты в прошлом.
Inc-news.ru 15:31
Здоровье
Минздрав сообщил о смерти более 70 заразившихся коронавирусом медиков
«Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», - заявил Брико.
TV BRICS 10:04
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta
«АвтоВАЗ» построит новую LADA Granta на французской платформе Global Access (B0) от LADA Largus и Renault Logan.
Автоновости дня 02:57
Политика
Россия избежала итальянского сценария с коронавирусом
России удалось избежать итальянского сценария по коронавирусу, а также гуманитарной катастрофы, такой, как в США.
Lenta.ru 19:26
Общество
Власти США заказали еще 100 тыс. похоронных мешков
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных госзакупок Соединенных Штатов.
Взгляд.ру 19:13
Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Общество
«Аэрофлот» предложил ваучеры вместо возврата денег за билеты
Вместо возврата денег пассажиру можно предлагать сертификат на срок до трех лет, говорится в письме Савельева.
Prooren.ru 06:07
Общество
Новосибирский губернатор ответил на критику главы Роспотребнадзора
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику, прозвучавшую накануне в докладе президенту Путину из уст главного санитарного врача России Анны Поповой.
Atas.info 04:03
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 00:40
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Армия и оружие
Северный флот: полет Ту-142 соответствовал международным правилам
Полет российских Ту-142 над водами Баренцева, Норвежского и Северного морей прошел в строгом соответствии с международными правилами, сообщила пресс-служба Северного флота.
РИА Новости 17:05
Общество
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru 16:03
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Общество
Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом
Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:13
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
В России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов
Россиян к 2021 году могут обязать регистрировать свои смартфоны по заводскому номеру.
Мегаполис онлайн вчера в 05:34
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:55