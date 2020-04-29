Коронавирус
Суть событийНовак увидел «зелёные ростки увеличения спроса» на рынке нефти
Министр энергетики Александр Новак в свою очередь высказал мнение, что во второй половине мая ситуация должна улучшиться. По его прогнозам, пик снижения спроса на нефть в ближайшее время будет пройден и уже видны "зеленые ростки увеличения спроса".
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Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харьков задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
Общество
Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Происшествия
В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов
Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN.
Газета.Ru 04:32
Общество
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Нижегородские дачники смогут выехать на дачу только с документами
По новым правилам нижегородцы могут выехать на дачу, а также на предприятия, деятельность которых разрешена в регионе не чаще двух раз в неделю.
ИА Красная Весна 04:28
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 07:47
Общество
Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области.
РИА Новости 28 апреля в 05:53
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 28 апреля в 20:43
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Происшествия
В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
Здоровье
Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину
В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек
Еще по три человека заболели в Тихорецком, Красноармейском, Калининском районах и Новороссийске, по два в Усть-Лабинском районе и Геленджике.
Московский Комсомолец Краснодар 03:37
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703
В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
Общество
В Крыму растёт количество тяжёлых больных с коронавирусом
Симферополь, 30 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Крыму три пациента, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии и подключены к кислороду.
REGNUM 04:08
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Теледоктор купила их суммарно за $4,2 млн в 2014 году. Квартиры оформлены на юрлицо, зарегистрированное по адресу особняка в Алпайне.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
Общество
Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37