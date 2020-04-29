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Суть событийСуть событийНовак увидел «зелёные ростки увеличения спроса» на рынке нефти

Министр энергетики Александр Новак в свою очередь высказал мнение, что во второй половине мая ситуация должна улучшиться. По его прогнозам, пик снижения спроса на нефть в ближайшее время будет пройден и уже видны "зеленые ростки увеличения спроса".
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Избыток нефти на рынке начнет сокращаться во второй половине мая, считает министр энергетики России Александр Новак

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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Мировые цены на нефть демонстрируют рост

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