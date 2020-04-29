Коронавирус
Суть событийНовак увидел «зелёные ростки увеличения спроса» на рынке нефти
Министр энергетики Александр Новак в свою очередь высказал мнение, что во второй половине мая ситуация должна улучшиться. По его прогнозам, пик снижения спроса на нефть в ближайшее время будет пройден и уже видны "зеленые ростки увеличения спроса".
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Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва
Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
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По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
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Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
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ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
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Зеленский подписал закон о рынке земли на Украине
Ранее закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 552-IX, приняла Верховная рада.
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Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
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Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 11 мая.
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Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
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Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
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Авто
Toyota готовит новый кроссовер Corolla Cross
Судя по шпионским снимкам, опубликованным порталом Motor1.com, дизайн кормы и силуэт Corolla Cross (возможно, именно так и будет называться новый SUV) возьмет от «старшего» кроссовера RAV4, а основные узлы, агрегаты и платформу GA-C разделит с «базовым» седаном Corolla.
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Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Минобороны РФ намерено отказаться от каракулевых шапок для генералов
Напомним, что по существующим нормам, шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьков носят высшие офицеры и полковники Вооруженных сил России, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
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Общество
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Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Происшествия
В Курской области ищут пропавшего 4-летнего ребенка
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области, 14:50 на телефон спасателей поступило сообщение о том, что в селе Большое Долженково Октябрьского района пропал несовершеннолетний ребёнок.
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В Тульскую область поступили два передвижных медицинских комплекса
В Тульскую область поступили 2 передвижных медицинских комплекса для детей и взрослых.
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Япония обвинила Китай в разворачивании информационной войны по всем направлениям
Китай воспользовался пандемией коронавируса для разворачивания информационной войны.
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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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