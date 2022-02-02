Будьте в Плюсе

Новак: Россия в марте увеличит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки

Решение, принятое 2 февраля министрами ОПЕК+, об увеличении добычи нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки позволит России восстановить добычу на 90% от допандемийного уровня, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24
".
ТАСС
Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 2 марта.
Финмаркет
Сделка ОПЕК+ изначально предполагала постепенное увеличение добычи на 400 000 баррелей в сутки с августа 2021 года.
Секрет фирмы
Как напомнила специалист, ещё в 2020 году в связи с падением мирового спроса на сырьё страны ОПЕК+ совместно сокращали нефтедобычу для балансировки рынка и стабилизации цен.
RT на русском

Подробнее о событии

Новак: в марте РФ восстановит нефтедобычу на 90% от докризисного уровня
Finam.Ruвчера в 11:34
Новак ждет восстановления спроса на рынке нефти несмотря на «омикрон»
Интерфаксвчера в 11:32
Россиянам объяснили, почему они ничего не выиграют от роста стоимости нефти
Московский Комсомолец1 февраля в 09:42
Новак заявил, что решение ОПЕК+ позволит России восстановить добычу нефти на 90%
ТАССвчера в 11:29
400 тысяч баррелей в сутки в марте — встреча ОПЕК+ не принесла сюрпризов
OilCapital.ruвчера в 08:46
KPMG: решение ОПЕК+ обеспечивает благоприятный уровень цен для инвестиций в её добычу
ПРАЙМвчера в 11:48
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки в марте
Lenta.ruвчера в 09:24

Интересное

Президент Путин снял Поклонскую с должности посла и назначил замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.
РИА Новостивчера в 13:41

Путин обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре в среду достаточно подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ.
ТАССвчера в 13:17

Ирина Шейк появилась в Нью-Йорке в тренче от Lesyanebo

Основой образа стал тренч из искусственной кожи, стоимость которого составляет почти 109 тысяч рублей.
Муз-ТВ1 февраля в 10:04

В Госдепе подтвердили подлинность опубликованного в El Pais ответа США и НАТО России

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что документы, касающиеся ответа США и НАТО на предложения России по безопасности, опубликованные в испанской газете El Pais, являются подлинными.
RT на русскомвчера в 15:02

Псаки: США больше не называют неминуемым «вторжение» России на Украину

США больше не используют термин "неминуемый" в отношении возможного "вторжения" на Украину.
Газета.Ruвчера в 15:40

Националисты в Киеве забросали камнями съемочную группу телеканала «НАШ»

Около сотни украинских националистов провели очередную акцию у телеканала "НАШ" в Киеве, при этом жгли файеры и бросали камни в съемочную группу.
ТАССвчера в 14:15

Выручка Alphabet за год превысила $200 млрд

Выручка Alphabet за IV квартал выросла на 32% относительно аналогичного периода 2020 г. и составила $75,3 млрд.
Ведомостивчера в 04:11

Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявили подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2

По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".
РИА Новостивчера в 09:25

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника ДПС, сломавшего руку оперативнице

UPD: В полиции Санкт-Петербурга сотрудники ГИБДД напали на оперативницу По версии следствия, подозреваемый в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года, сильно толкнул оперативницу Алену Юдину руками в грудь, потерпевшая ударилась спиной и головой о стену.
Право.рувчера в 07:44

С 1 февраля 2022 года в РФ начался прием заказов на внедорожник Lexus LX нового поколения

Сегодня, 1 февраля, российские дилеры Lexus начали прием заказов на новый Lexus LX.
Автоновости дня1 февраля в 08:05