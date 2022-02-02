Решение, принятое 2 февраля министрами ОПЕК+, об увеличении добычи нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки позволит России восстановить добычу на 90% от допандемийного уровня, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре в среду достаточно подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что документы, касающиеся ответа США и НАТО на предложения России по безопасности, опубликованные в испанской газете El Pais, являются подлинными.
По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном".
UPD: В полиции Санкт-Петербурга сотрудники ГИБДД напали на оперативницу По версии следствия, подозреваемый в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года, сильно толкнул оперативницу Алену Юдину руками в грудь, потерпевшая ударилась спиной и головой о стену.