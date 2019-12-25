Энергетика
Парламентская газетаНовак: вопрос цены на газ для Белоруссии ещё обсуждается
Вопрос цены российского газа для Минска ещё обсуждается, окончательных решений пока нет, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Вопрос цены российского газа для Белоруссии еще обсуждается, окончательного решения пока нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАССвчера в 07:49
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