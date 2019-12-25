Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаНовак: вопрос цены на газ для Белоруссии ещё обсуждается

Вопрос цены российского газа для Минска ещё обсуждается, окончательных решений пока нет, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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с чего всё началось

Новак сообщил, что вопрос цены на газ для Белоруссии еще обсуждается

Вопрос цены российского газа для Белоруссии еще обсуждается, окончательного решения пока нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 07:49

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Новак: Минск хочет скидку на газ. Обсуждаем

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Новак: цена на газ для Белоруссии еще обсуждается

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Новак рассказал о ходе переговоров РФ и Белоруссии по вопросу цены на газ

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В правительстве РФ объяснили задержку в переговорах с Минском по газу

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Новак сообщил, что вопрос цены на газ для Белоруссии еще обсуждается

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Россия не определилась с окончательной ценой на газ для Белоруссии

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Россия и Белоруссия продолжат переговоры по цене на газ

Rambler News Serviceвчера в 07:19
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Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
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Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.
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Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

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