Энергетика
Парламентская газетаНовак: вопрос цены на газ для Белоруссии ещё обсуждается
Вопрос цены российского газа для Минска ещё обсуждается, окончательных решений пока нет, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Вопрос цены российского газа для Белоруссии еще обсуждается, окончательного решения пока нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАССвчера в 07:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Культура
Гаснет свет: ушла Галина Волчек
В 1956 году Волчек вошла в группу молодых актеров, выпускников Школы-студии, собранных Ефремовым для нового, революционного (хотя, конечно, тогда таких слов тщательно избегали) театра, получившего название «Современник».
Общество
Rambler Group подала иск к «Матч ТВ»
Rambler Group подала иск о прекращении распространения фрагментов видео матчей Английской футбольной премьер-лиги на "Матч ТВ".
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Происшествия
В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус
На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
Происшествия
Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании
Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Культура
Сериал «Эпидемия» досрочно вернут в онлайн-кинотеатры
Пятый эпизод сериала вышел 12 декабря в отечественном онлайн-кинотеатре PREMIER.
Общество
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Экономика
АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»
АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступила дочерняя компания "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
Шоу-бизнес
Поклонники осудили Асмус за откровенную сцену в клипе Крида
Певец Егор Крид опубликовал тизер своего нового клипа Love is, в котором приняла участие актриса Кристина Асмус.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Кино
«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года
Известно, что в этом году традиционно рейтинг главных фильмов, сериалов и персон киноиндустрии портал составлял на основе оценок российских зрителей.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Шоу-бизнес
Басилашвили назвал смерть Волчек трагедией
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Политика
США намерены противостоять России в Средиземном море
Вашингтон будет укреплять свое влияние в Средиземном море через усиление связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает издание The Hill.
Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в новой фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» свои новые фотографии в довольно откровенном образе.
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.