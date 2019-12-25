Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаНовак: вопрос цены на газ для Белоруссии ещё обсуждается

Вопрос цены российского газа для Минска ещё обсуждается, окончательных решений пока нет, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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с чего всё началось

Новак сообщил, что вопрос цены на газ для Белоруссии еще обсуждается

Вопрос цены российского газа для Белоруссии еще обсуждается, окончательного решения пока нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 07:59

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Новак: Минск хочет скидку на газ. Обсуждаем

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Новак: цена на газ для Белоруссии еще обсуждается

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Новак сообщил, что вопрос цены на газ для Белоруссии еще обсуждается

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