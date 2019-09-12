Энергетика
Вестник КавказаНовак встретился с главами энерговедомств стран ОПЕК+ в Абу-Даби
Министр энергетики России Александр Новак в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ сегодня встретился с руководителями энергетических ведомств других стран соглашения. Такое сообщение опубликовано в официальном аккаунте Минэнерго России в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РФ и Саудовская Аравия сошлись во мнении о необходимости исполнять сделку ОПЕК+
Газета.Ruвчера в 11:06
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Политика
На Украине более 70% опрошенных одобряют деятельность Зеленского
Работу Верховной рады не смогли пока оценить 45% опрошенных, 39% одобряют деятельность парламента.
REGNUM 05:31
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Экономика
Минтруд опроверг инициативу о сохранении инвестдохода при смене НПФ
О подготовке Минтрудом документа, нацеленного на сохранение инвестиционного дохода при досрочном переводе накопительной пенсии между фондами сообщил 12 сентября «Коммерсантъ».
REGNUM 05:34
Футбол
Экс-тренер «Зенита» хочет стать президентом «Порту»
Ранее возглавлял «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм». В «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год и стал с командой чемпионом России.
Спорт день за днем 03:40
Спорт
Intel покажет на Олимпиаде в Токио 3D-трекинг атлетов и другие новые технологии
Компания Intel Corp заявила в среду о намерении использовать Олимпийские игры 2020 года в Токио для демонстрации своего портфолио новых технологий, включая 3D-трекинг спортсменов с помощью искусственного интеллекта, который позволит расширить возможности трансляций событий во время Игр.
3DNews вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Политика
Саманта Пауэр блокировала Россию в СПЧ ООН вопреки Вашингтону
Постпред США в ООН имеет ранг министра. Пауэр занимала это кресло на протяжении 2013 – 2017 годов в период президентства Обамы.
HotGeo 06:10
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Общество
Медведев предложил узаконить гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил создать более гибкий трудовой график и внести в законодательство соответствующие изменения.
Известия вчера в 07:01
Политика
Помощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым
Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.
Lenta.ru 05:37
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Здоровье
Британский врач прописал таблетки, которые вызвали рак у пациентки
В Великобритании кардиолога обвинили в нарушении врачебной этики и причинении вреда здоровью пациентке.
Вечерняя Москва вчера в 20:10
Политика
Трамп отложил повышение пошлин на товары из Китая
США отложат повышение пошлин на китайские товары, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.
Взгляд.ру вчера в 20:32
Космос
Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано, как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой открытой российским астрономом.
Российская газета 06:34
Политика
В ДНР захотели стать федеративным округом России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Религия
Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов
Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.
REGNUM 04:21
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Происшествия
На сотрудницу полиции в Петербурге рухнул фрагмент балкона
На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 06:47
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Авто
В России появится роскошный внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году
Как отметил представитель марки, новый роскошный внедорожник появится на российском рынке до конца этого года, а его стоимость составит примерно 168 тысяч евро или чуть более 12 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 07:36
Футбол
«Барселона» продемонстрировала третий комплект формы
Спорт-Экспресс 05:39
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Общество
В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".
РИА Новости вчера в 08:16